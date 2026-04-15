Transavia slaat handen ineen met Augurkenkoning

Het zomerseizoen is voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen begonnen. Daar hoort ook een nieuwe menukaart bij. Deze zomer kiest Transavia voor een samenwerking met onder andere augurkenkoning Oos Kesbeke.

Met de invoering van de zogenoemde borrelbox wil Transavia naar eigen zeggen ‘een stukje Hollandse gezelligheid naar tien kilometer hoogte brengen.’ De box is samengesteld door Foodcase. Dat Wageningse bedrijf richt zich op onder andere de ontwikkeling van producten die aan boord verkocht kunnen worden. Foodcase sloeg al eerder de handen ineen met de groene budgetvlieger, en doet dat deze zomer weer.

Vanaf 15 april kunnen passagiers de borrelbox aan boord bestellen. Daarin zit kaas van Old Amsterdam, cervelaatworst, rozemarijncrackers en augurken van Kesbeke. Transavia noemt dit concept voor een deel van haar passagiers een eerste kennismaking met de Nederlandse borrelsnacks. Voor andere passagiers zijn het juist vertrouwde smaken.

Om de nieuwe box te introduceren gingen Transavia en de “Augurkenkoning” Oos Kesbeke samen naar Schiphol, om het concept aan reizigers voor te leggen. Eén passagier noemt het ‘echt thuiskomen.’ Ook de reacties op sociale media zijn overwegend positief.

Speldjes

Wat iets minder in de smaak valt, zijn de nieuwe wingspeldjes van Transavia. De vernieuwde uniformpinnetjes werden eerder deze week op sociale media gepresenteerd. Dat zorgde voor verdeelde reacties. Zo vroeg iemand zich af wat eigenlijk het nut was van deze ‘minimale’ aanpassingen: “persoonlijk had ik dat geld in andere noodzakelijkere dingen gestoken”. Iemand anders vroeg zich af welke van de twee foto’s nou eigenlijk de nieuwe was. De nieuwe wingspelden maken onderdeel uit van Transavia’s vernieuwde huisstijl die sinds vorig jaar is geïmplementeerd.