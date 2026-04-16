Actievoerders Schiphol: ‘Wij eisen dat KLM stopt met Flying Blue’

Op Schiphol verzamelde een groep actievoerders om te protesteren tegen het frequent flyer-programma van KLM en korte vluchten. De demonstranten stonden bij de gate van een KLM-vlucht naar Parijs en uitten daar hun onvrede. ‘De actievoerders zijn gewoon als passagiers met een geldig ticket door de securitycontrole gegaan’, laat de Koninklijke Marechaussee weten aan Up in the Sky.

Actievoerders bij de gate

Tijdens de actie boden de actievoerders frequent flyers zogenaamd een alternatief voor de vlucht: een busreis. Al blijft onvermeld dat diezelfde route naar Charles de Gaulle met dat alternatief ruim zeven keer zo lang duurt. Vervolgens introduceerden zij hun eigen ‘frequent flyer-programma’, met een knipoog naar loyaliteitssystemen in de luchtvaart. Het doel van de actie was naar eigen zeggen om te laten zien dat er volgens hen duurzamere alternatieven bestaan voor korte vluchten binnen Europa.

©XR op Facebook

Flying Blue

De actievoerders zijn ook ontevreden over het Flying Blue-programma van KLM. Volgens hen is het loyaliteitsprogramma een vorm van ‘perverse marketing’, omdat het reizigers zou aanzetten tot vaker vliegen door middel van punten, upgrades en gratis tickets. ‘Flying Blue beloont veelvliegen met gratis nóg meer vliegen’, stellen zij. De groep zegt door te gaan met acties totdat het programma met een enkeltje vergetelheid uit de wereld is verdwenen.

Nederlanders positief

Opvallend is dat onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zien dat juist een ruime meerderheid van de Nederlanders positief staat tegenover de luchtvaart. Inmiddels is dat 77 procent, tegenover 66 procent in 2023. Daarnaast blijft ook de populariteit van loyaliteitsprogramma’s groeien. Flying Blue, het programma van Air France-KLM, telt wereldwijd meer dan dertig miljoen leden en wordt gezien als een van de grootste airline rewards-programma’s.

‘Grootste anti-luchtvaartland in Europa’

Tegelijkertijd noemt IATA-baas Willie Walsh Nederland de grootste anti-luchtvaartland in Europa. Hij wees eerder op de stapeling van maatregelen, zoals de invoering van een hogere vliegbelasting, plannen voor verdere krimp van Schiphol en aanvullende beperkingen vanuit de politiek. Volgens Walsh staat dat haaks op de rol van Schiphol als internationale hub en economische pijler. Tegelijkertijd groeit de verwachting dat Nederlandse reizigers door de hogere kosten vaker uitwijken naar luchthavens over de grens, zoals in België en Duitsland, waar vliegen aanzienlijk goedkoper blijft.