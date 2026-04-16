Brussels Airport blundert met campagne voor Nederlanders

Advertenties van Brussels Airport duiken steeds vaker op bij Nederlandse socialmediagebruikers, met ‘persoonlijke’ insteken. Tegelijkertijd vertoont de campagne hier en daar scheurtjes. Toch lijkt dat weinig af te doen aan het effect. Steeds meer Nederlandse passagiers reizen via de luchthaven over de grens.

Opvallende missers in campagne

In de nieuwste campagne van Brussels Airport richt de luchthaven zich nadrukkelijk op Nederlandse steden. Op sociale media verschijnen advertenties waarin onder meer Rotterdam, Breda en Dordrecht specifiek worden genoemd. Toch lijkt die aanpak niet overal even zorgvuldig uitgewerkt. In meerdere advertenties duiken namelijk dezelfde personen op, maar telkens met een andere woonplaats. Zo lijken Sophie en Noor in de ene advertentie uit Rotterdam te komen, terwijl ze in een andere uiting plotseling als inwoners van Breda worden gepresenteerd. Al is het natuurlijk duidelijk dat het om fictieve personen gaat. Bovendien is het een klein detail dat veel reizigers waarschijnlijk niet eens zal opvallen.

©Brussels Airport op Instagram

Groeiende interesse uit Nederland

Dat de luchthaven zich nadrukkelijk richt op Nederlandse steden is geen nieuw fenomeen. Al in 2017 werden grootschalige campagnes uitgerold in onder meer Zuid-Holland en Noord-Brabant, met slogans als ‘geen gedoe’. Maar de aanpak anno 2026 is verfijnder, digitaler en persoonlijker. Door gericht te adverteren op woonplaatsen en profielen, probeert Brussels Airport zich stevig te positioneren als alternatief voor Nederlandse luchthavens. Die strategie lijkt niet uit de lucht gegrepen. Eerder bleek al dat Nederlandse vakantiegangers steeds vaker uitwijken naar Brussel, bijvoorbeeld tijdens drukke periodes op Schiphol.

Cijfers tonen veerkracht

In maart dit jaar verwerkte de luchthaven 1,9 procent meer reizigers dan een jaar eerder. Dat is opvallend, gezien een aantal stevige tegenvallers. Zo werden vluchten naar onder meer Tel Aviv en Doha tijdelijk geschrapt door geopolitieke spanningen, wat leidde tot zo’n 50.000 minder passagiers. Ook een nationale stakingsdag zorgde voor grote verstoringen Toch wist de luchthaven dit deels te compenseren. Nieuwe verbindingen, zoals die van Air China naar Chengdu en Volotea naar Oviedo, zorgden voor extra capaciteit. Daarnaast steeg de gemiddelde bezettingsgraad.

Transavia zet vol in op Brussel

Transavia speelt ook een duidelijke rol in de groei van Brussels Airport. De Nederlandse prijsvechter bouwt al jaren aan een sterkere positie in Brussel en lijkt daar nu de vruchten van te plukken. Volgens de maatschappij zijn de toestellen structureel goed gevuld en groeit de vraag gestaag, met name op routes naar Zuid-Europa en Noord-Afrika. Opvallend is dat Transavia niet alleen capaciteit toevoegt, maar ook inzet op een lokale verankering. Zo wordt er steeds vaker gevlogen met Belgische cockpit- en cabinecrew, die speciaal voor de Brusselse operatie worden aangenomen en opgeleid. ‘Sinds onze eerste vlucht vanaf Brussel zo’n vier jaar geleden zijn we in België bijzonder goed ontvangen’, schreef CEO Paul Terstegge eerder op zijn LinkedIn.