Emirates-steward vast na delen beelden van aanval in Dubai

Een steward van Emirates zit vast op het politiebureau in Dubai nadat de politie beelden op zijn telefoon vond van een Iraanse raket- of drone-inslag. Hij had die beelden verspreid in een WhatsApp-groep.

De Emirates-steward voelde zijn woning schudden. Toen hij naar buiten keek, kwam hij erachter dat het kwam door een inslag van een raket of drone vanuit Iran. Daarop pakte de man zijn telefoon, maakte een foto en deelde deze via WhatsApp. De politie van Dubai kwam er via elektronische surveillance achter dat hij deze beelden had verspreid. Hij werd naar het politiebureau van Al Qusais gelokt en gearresteerd.

Sinds 2021 heeft Dubai een wet die haar inwoners verbiedt om online beelden te verspreiden die het imago van de stad schenden. De hoofdstad van het gelijknamige emiraat staat bekend om zijn veiligheid. Beelden die dat tegenspreken mogen daarom niet gedeeld worden. Na de Iraanse aanvallen op Dubai International Airport (DXB) werden inwoners en ook toeristen nogmaals gewaarschuwd dat het delen van foto’s en video’s tot arrestaties en boetes konden leiden.

De steward van Emirates is niet de enige gearresteerde. Hetzelfde overkwam een Britse werknemer van FlyDubai. De steward of stewardess (dat is niet bekend gemaakt) deelde een video van een drone-inslag bij terminal 3 op DXB. De persoon werd opgepakt, maar uiteindelijk vrijgelaten toen zelfs de Britse overheid zich ermee ging bemoeien. Daarna is de werknemer teruggestuurd naar het Verenigd Koninkrijk.

Oorlog in Iran

De oorlog in Iran heeft grote gevolgen voor vliegverkeer van en naar de Golfstaten. KLM vliegt tot en met 14 juni in ieder geval niet naar Dubai. Ook Emirates zelf moest het vluchtschema naar Schiphol aanpassen. Begin maart stond een A380 bijna een week vast op Schiphol, alvorens het terug naar Dubai kon. Nog altijd vliegt de luchtvaartmaatschappij nog niet op volle sterkte van en naar Amsterdam.