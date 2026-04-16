KLM waarschuwt: Nederlanders betalen 8 keer zoveel vliegbelasting

Nederland voert vanaf 2027 de hoogste vliegbelasting van de Europese Unie in. Reizigers betalen dan gemiddeld ruim veertig euro per ticket, terwijl het Europese gemiddelde rond de vijf euro ligt. Daarmee komt de Nederlandse heffing meer dan acht keer hoger uit dan in andere EU-landen.

Forse stijging

De forse verhoging staat op gespannen voet met het nieuwe regeerakkoord. Daarin wordt juist ingezet op één uniforme vliegbelasting binnen de Europese Unie, zodat er een gelijk speelveld ontstaat tussen lidstaten. Voor passagiers op middellange afstanden, zoals naar Turkije, Egypte en Marokko, loopt de belasting in 2027 op tot 48 euro per persoon, meldt KLM. Dat is een stijging van zestig procent ten opzichte van dit jaar. Reizigers naar verre bestemmingen worden nog harder geraakt. Voor vluchten naar onder meer de Verenigde Staten, Suriname en Azië stijgt de heffing met honderdveertig procent, tot ongeveer 72 euro per ticket. Voor een gezin kan dat oplopen tot bijna 290 euro aan extra kosten.

Circa €300 miljoen

De hogere vliegbelasting moet de schatkist in 2027 circa driehonderd miljoen euro extra opleveren. In totaal komt de opbrengst daarmee uit op ongeveer 1,1 miljard euro. Volgens de plannen wordt dit bedrag niet specifiek geïnvesteerd in verduurzaming van de luchtvaart. Uit onderzoek van Markeffect uit 2025 blijkt dat veel Nederlanders hun gedrag mogelijk aanpassen. Zo geeft 74 procent van de ondervraagden aan vaker via buitenlandse luchthavens te willen vliegen als de belasting stijgt.

KLM waarschuwt

KLM waarschuwt voor dit effect. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan een hogere belasting dan in omliggende landen reizigers richting buitenlandse luchthavens duwen. Als dat structureel gebeurt, kan dit leiden tot het verdwijnen van bestemmingen vanaf Nederlandse luchthavens, met gevolgen voor reizigers, bedrijven en de economie. Daarom pleit KLM ervoor om de vliegbelasting in lijn te brengen met die van omringende landen.