Rusland biedt compensatie na neerhalen vliegtuig

Rusland gaat Azerbeidzjan compenseren na het neerhalen van een vliegtuig. De Embraer van Azerbeidzjan Airlines verongelukte in 2024. Daarbij verloren 38 mensen het leven.

De Embraer 190 van Azerbeidzjan Airlines, registratie 4K-AZ65, vloog op eerste Kerstdag 2024 van Bakoe naar Grozny in de Russische autonome (deel)republiek Tsjetsjenië. Op die vlucht werd het toestel geraakt door Russisch afweergeschut. Daarbij raakte het vliegtuig beschadigd en de bemanning vroeg toestemming voor een noodlanding op Russisch grondgebied. Dat verzoek werd afgewezen. Daardoor moest de machine over de Kaspische Zee naar Kazachstan vliegen. Daar stortte het neer. 38 van de 67 inzittenden stierven tijdens de crash.

Al snel wezen de vingers in de richting van Rusland, maar dat land ontkende lange tijd en wees het toe aan een birdstrike. Vorig jaar op een regionale top gaf president Poetin alsnog toe dat de Russen inderdaad verantwoordelijk waren voor het neerhalen van de Embraer van Azerbeidzjan Airlines. Daarbij bood hij zijn excuses aan.

Schadevergoeding

De ministeries van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan en Rusland hebben nu een gezamenlijk statement naar buiten gebracht. Daarin staat dat beide partijen een schadevergoeding overeen zijn gekomen. Om hoeveel geld dat gaat, willen ze niet bekend maken. Ook betuigen ze in hun statement medeleven aan de naasten van de slachtoffers. Daarnaast willen de landen verder bouwen aan hun goede relatie. Azerbeidzjan en Rusland hadden altijd een goede band, maar die kwam na de crash op gespannen voet te staan toen de Russen hun fout initieel niet toe wilden geven.