Zwaar beveiligd regeringsvliegtuig aangekomen in Nederland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdagavond geland op Rotterdam The Hague Airport. Het presidentiële toestel arriveerde vanuit Rome, waarna een zwaar beveiligde colonne koers zette richting Middelburg.
Presidentieel toestel op Rotterdam Airport
Het presidentiële toestel landde rond 21:36 uur op Rotterdam The Hague Airport na een reis vanuit Rome. Het betrof een Airbus A319, registratie UR-ABA, een type dat vaker wordt ingezet voor regeringsvluchten. Zelensky is in Nederland voor de uitreiking van de prestigieuze Four Freedoms Award. De onderscheiding wordt uitgereikt door premier Rob Jetten, in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
Zware beveiliging
Presidentiële vluchten gaan altijd gepaard met zware beveiliging, en ook dit keer is dat duidelijk zichtbaar op beelden. Daarop is te zien hoe een lange colonne beveiligde voertuigen Zelensky vanaf de luchthaven afvoert. Na de landing werd de Oekraïense president onder escorte overgebracht naar zijn verblijf, in aanloop naar het officiële programma in Zeeland.
Bekend terrein
Het is niet de eerste keer dat Zelensky via Rotterdam ons land binnenkomt. In december 2025 landde de Oekraïense president eveneens op Rotterdam The Hague Airport voor een bezoek aan Den Haag. Toen sprak hij onder meer de Tweede Kamer toe en had hij ontmoetingen met de Nederlandse regering en het koningshuis. Ook toen ging de aankomst gepaard met zware beveiliging, waaronder aanwezigheid van de Koninklijke Marechaussee en afzettingen op en rond het vliegveld.