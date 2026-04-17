Definitief afscheid laatste A340-600’s in Europa bekend

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het definitieve afscheid van de laatste Airbus A340-600’s in Europa bekend. Lufthansa zegt de toestellen binnen enkele maanden vaarwel.

Lufthansa bestaat deze maand exact honderd jaar. Op 6 april 1926 vlogen de eerste twee vliegtuigen vanaf de luchthaven van Berlijn naar eindbestemmingen in Zürich en Keulen. Wat een feestelijke maand had moeten worden, lijkt uit de monden op chaos. De airline heeft te kampen met grote stakingen en enorme kerosineprijzen. Dat leidt tot het vervroegde afscheid van de Airbus A340-600.

De A340-vloot van Lufthansa is de laatste jaren al flink uitgedund. De deelvloot bestond ooit uit tientallen exemplaren, maar daarvan zijn er slechts zestien over: twaalf A340-300’s, en vier -600’s. Eerder vertrok al de laatste A340-600 met de nieuwe livery van 2018. De resterende toestellen met de oude livery worden op dit moment ingezet op routes vanuit Frankfurt naar bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust als Washington D.C. en New York.

Lufthansa zet verder twee Boeing 747-400’s tijdelijk aan de grond. De oudere kerosineslurpers zijn op dit moment niet rendabel voor de Duitse luchtvaartmaatschappij. De resterende zes exemplaren van de deelvloot blijven vooralsnog wel in dienst. Verder voeren de achttien modernere Boeing 747-8’s ook vluchten uit, hoewel één machine over niet al te lange tijd naar Amerika zal vertrekken.

Zusje

Oorspronkelijk zouden de A340’s per 2027/2028 uit het vluchtschema worden gehaald, maar dit wordt nu vervroegd naar het einde van dit zomerseizoen. Zodra in oktober het winterseizoen weer van kracht wordt, verdwijnt de Airbus A340-600 definitief bij Lufthansa. Dat betekent eveneens een einde van het model bij een passagiersmaatschappij in Europa, met uitzondering van enkele leasemaatschappijen die het nog wel hebben.

Het kleinere zusje van de A340-600, de -300, blijft voorlopig nog wel aanwezig. Behalve Lufthansa, beschikken Swiss en Edelweiss eveneens over het toestel. Deze toestellen verschijnen voornamelijk op langeafstandsvluchten met middelhoge vraag naar vliegreizen. Deze deelvloot zal uiteindelijk ook in 2027/2028 bij Lufthansa verdwijnen, als de maatschappij voldoende Boeing 787’s in de vloot heeft.