Faillissement dreigt voor Amerikaanse airline op Schiphol

De luchtvaartmaatschappij liet op Schiphol veel van zich horen de afgelopen jaren, maar begeeft zich nu op de rand van faillissement. Volgens haar oprichter is het einde oefening voor JetBlue.

Met veel stampij slaagde JetBlue er in 2023 eindelijk in een slot te bemachtigen op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij had er lang voor moeten vechten. Zelfs de Amerikaanse overheid dreigde met vergeldingsacties als haar airline geen slots in handen kreeg. Uiteindelijk mocht JetBlue beginnen met vluchten naar New York JFK, waarna ook vluchten naar Boston beschikbaar werden.

Hoewel de vluchten naar New York inmiddels niet meer plaatsvinden, wordt naar Boston nog steeds gevlogen. De vraag is echter hoelang nog, aangezien de airline in een grote financiële crisis verkeert. Oprichter David Neeleman, inmiddels topman bij de eveneens door hemzelf opgerichte airline Breeze Airways, beweert zelfs dat het einde nabij is voor de Amerikaanse prijsvechter.

Volgens Neeleman verkeert JetBlue in grote financiële moeilijkheden en heeft de airline torenhoge schulden. Verder wijt hij een mogelijk faillissement vooral aan de hoge kerosineprijzen. Neeleman zegt dat de airline ongeveer 1,3 miljard dollar verliest lijdt bij een prijs van USD 4,50 (€3,80) per gallon. Deze zijn, ironisch genoeg, mede veroorzaakt zijn door de Amerikaanse overheid, die JetBlue eerder nog hielp in de strijd om Schiphol.

Overname

Neeleman benoemde mogelijke partners die interesse hebben getoond in de airline, waarvan vooral United Airlines een opmerkelijke naam is. Hij twijfelde echter of United wel serieus geïnteresseerd was in een overname van JetBlue. Vooral de enorme schuldenlast van de budgetvlieger lijkt een belangrijke kwestie te zijn. Verder zag ook Alaska Airlines af van een overname.

Volgens de oprichter waren de perspectieven voor JetBlue beter geweest als Spirit Airlines uit de markt was verdwenen. De gele budgetairline zat de afgelopen jaren tweemaal in faillissementsbescherming, maar lijkt er nu wederom bovenop te komen, hoewel ze slechts een schim is van haar vroegere gedaante. Eerder leek het er nog op dat JetBlue en Spirit zouden fuseren, maar die fusie werd afgeblazen nadat de Amerikaanse mededingingsautoriteiten daar een stokje voor staken.