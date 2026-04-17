KLM grijpt in om kerosineprijzen

De hogere kerosinekosten gaan concrete consequenties krijgen. KLM gaat tientallen vluchten minder uitvoeren binnen Europa.

KLM haalt komende maand tachtig retourvluchten uit het schema. Het gaat om Europese bestemmingen waarop de maatschappij meerdere keren per dag vliegt, waaronder Londen en Düsseldorf. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn deze vluchten door de sterk gestegen kerosineprijzen op dit moment niet rendabel uit te voeren.

De eerste annuleringen vallen in de laatste week van april, precies in de meivakantie. KLM stelt dat vooral minder goed gevulde vluchten worden geschrapt, zodat passagiers relatief eenvoudig op een andere verbinding kunnen worden geplaatst. Het doel is volgens de maatschappij om reizigers alsnog dezelfde dag op hun eindbestemming te krijgen. De oplopende brandstofkosten zetten KLM al langer onder druk. Eerder voerde de maatschappij daarom een brandstoftoeslag in van honderd euro op intercontinentale tickets en tien euro op Europese vluchten.

Gevolgen van oorlog

De huidige spanning op de kerosinemarkt wordt veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict en de daarmee samenhangende blokkade van de Straat van Hormuz, bereikt minder vliegtuigbrandstof Europa, terwijl de voorraden in Nederland en België sinds begin maart met ongeveer een kwart zijn afgenomen. Volgens marktonderzoekers wordt brandstof bovendien massaal opgekocht voor export, omdat de prijzen in Noordwest-Europa relatief lager liggen dan elders. Van een direct tekort is volgens betrokkenen nog geen sprake, maar de signalen worden serieuzer. Als de aanvoer via de Straat van Hormuz uitblijft, lijkt verdere druk op de Europese luchtvaartsector onvermijdelijk.