Lufthansa zegt per direct gedag tegen 27 vliegtuigen

In turbulente tijden voor de Duitse luchtvaartmaatschappij komt Lufthansa met een duidelijke stap. Het bedrijf zet per direct het verlieslijdende Cityline stop en zegt gedag tegen 27 vliegtuigen.

Met een vloot van 27 Bombardier CRJ-900’s beschikte Cityline over een uitgebreid netwerk door heel Europa. De airline vliegt voornamelijk op dunbevolkte routes naar kleinere bestemmingen op het Europees continent. De airline is echter al lang niet meer winstgevend en Lufthansa zou deze maatschappij per 2028 stopzetten.

Dat komt nu versneld. Lufthansa legt per direct alle operaties van Cityline stil waarbij zij alle reeds geplande vluchten uit het systeem haalt. Het is onderdeel van een directe kostenbesparing die Lufthansa probeert te behalen wegens de hoge kerosineprijzen en de massale stakingen die de haar deze week treffen.

Deze stap betekent echter niet dat de airline nu zonder belangrijke feedermaatschappij komt te zitten. In 2024 richtte Lufthansa ‘City Airlines’ op, dat tegenwoordig Lufthansa City Airlines heet. Zij beschikt over een kleine vloot van Airbus A319’s en A320’s, maar neemt vanaf dit jaar zeker veertig Airbus A220-300’s in ontvangst. Deze vervangen de operaties van Cityline.

Chaos

De chaos is compleet in Frankfurt. Hoewel topman Carsten Spohr aan het begin van de oorlog in het Midden-Oosten niet bijster teleurgesteld was over de kansen die het Lufthansa bood, lijkt hij nu vooral de pijn te voelen. De airline kampt met dure vliegtickets, boze aandeelhouders, en deze week besloot het personeel van de Duitse airline tot overmaat van ramp opnieuw te gaan staken.

Het vliegend personeel van zowel Lufthansa, als Cityline en Eurowings legt deze week het werk neer wegens de stukgelopen CAO-onderhandelingen over salarissen en pensioensregelingen. Zo willen de piloten een grotere werkgeversbijdrage aan hun pensioen, zoekt het cabinepersoneel naar betere arbeidsomstandigheden en zijn Cityline-medewerkers ontevreden over de overgangsregeling.