Stikstof speelt regionale luchthavens parten

Regionale luchthavens in Nederland zijn nog altijd niet van de stikstofbeperkingen af. De rechter heeft geoordeeld dat onder andere Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport alsnog een natuurvergunning moeten hebben.

Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport moeten toch beschikken over een natuurvergunning. Dat heeft de rechtbank bepaald. Daarmee gaat de rechter in tegen een besluit van toenmalig minister voor Natuur en Stikstof Christine van der Wal, die in 2024 nog oordeelde dat zo’n vergunning voor beide luchthavens niet noodzakelijk was. Dat standpunt leidde tot bezwaar van natuurorganisaties en omwonenden. Zij stapten naar de rechter om het besluit aan te vechten.

Beide luchthavens vroegen in 2020 al een nieuwe natuurvergunning aan. Omdat die vergunning uitbleef en ook verlenging van bestaande toestemming niet werd geregeld, drongen milieuorganisaties bij het kabinet aan op ingrijpen. Onder meer de milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) stelde dat de luchthavens zonder geldige natuurvergunning opereren en dat de uitstoot schadelijk is voor kwetsbare natuur. De actiegroep wilde daarom dat vliegbewegingen zouden worden stilgelegd en dat er een dwangsom zou worden opgelegd.

De minister wees dat verzoek destijds af. In plaats van een vergunningplicht legde zij de luchthavens een maximale grens voor stikstofuitstoot op. Volgens de rechtbank was dat onterecht. Door de ligging nabij Natura 2000-gebieden en de groei van de luchthavens in de afgelopen jaren, is een natuurvergunning wel degelijk vereist. Van de rechtbank moet het ministerie nu binnen acht weken een nieuw, juridisch onderbouwd besluit nemen. Die verplichting geldt niet alleen voor Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport, maar ook voor Lelystad Airport, waar eveneens een natuurvergunning ontbreekt.

Overschrijding stikstofgrens

Eindhoven Airport vroeg begin januari al een natuurvergunning aan, nadat uit metingen was gebleken dat de maximale stikstofuitstoot in 2025 was overschreden. De rechter oordeelt dat het ministerie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er tot nu toe niet handhavend is opgetreden.