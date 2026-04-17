TAP-piloten spreken zorgen uit om concurrent KLM en Air France

Inmiddels is de tweede biedingsronde gaande waarbij Air France-KLM en de Lufthansa Group nog in de race zijn om TAP Air Portugal. De piloten van die airline spreken nu hun bedenkingen uit over Lufthansa.

Lufthansa kampt deze week met grote stakingen die honderden vluchten platleggen. Echter, deze stakingen zorgen niet enkel intern voor chaos, ze kunnen extern ook grote gevolgen hebben. De Lufthansa Group bevindt zich in de laatste ronde in de strijd om TAP Air Portugal, waarbij Air France-KLM de enige nog overgebleven concurrent is.

In deze laatste, beslissende ronde komen beide luchtvaartreuzen met een bindend bod, nadat ze eerder al een niet-bindend voorstel inleverden. Hoewel het nog onduidelijk is wat de luchtvaartconcerns de Portugese overheid precies bieden, is de inzet hoog. De Portugese overheid verkoopt een minderheidsbelang van 44,9 procent van TAP Air Portugal en behoudt zelf een aandeel van 50,1 procent.

Piloten bij TAP spreken nu hun bedenkingen uit over Lufthansa, wijzende op de stakingen die deze week plaatsvinden. De pilotenvakbond Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) uitte zijn zorgen met betrekking tot de werkcultuur bij Lufthansa tegenover de Portugese overheid. Als ‘anti-vakbondstactieken’ TAP zouden aantasten, zou ‘de efficiëntie van de hub in Lissabon ernstig in gevaar komen’, waarschuwde de vakbond. Portugal moet bij het kiezen van een investeerder rekening houden met de ‘stabiliteit van de arbeidsverhoudingen’.

Goed nieuws voor Air France-KLM

Met het uiten van hun zorgen spreken TAP-piloten indirect hun voorkeur uit voor Air France-KLM. Het Frans-Nederlandse concern gaf eerder aan de Portugese overheid duidelijk te hebben gemaakt dat TAP Air Portugal een ‘centrale rol’ komt te spelen binnen de groep. Financieel topman Steven Zaat benadrukte daarbij dat dit geen ‘loze woorden’ waren.

Lissabon zou voor Air France-KLM een vierde, belangrijke hub vormen, na Parijs CDG, Amsterdam Schiphol en Kopenhagen Kastrup. Later dit jaar zou Air France-KLM haar aandeel in SAS Scandinavian Airlines eveneens kunnen verhogen van 19,9 naar 60,5 procent. Daarbij zou zij het volledige belang van investeerders Castlelake en Lind Invest overnemen.

De niet-bindende voorstellen van Air France-KLM en de Lufthansa Group worden op dit moment beoordeeld door de Portugese overheid. In de huidige ronde komen beide partijen met een bindend bod. Naar verwachting doet de Portugese overheid nog voor de zomer een uitspraak over welke partij er met de buit vandoor gaat.

Consolidatiestrijd

In Lissabon zal de nadruk voornamelijk komen te liggen op Zuid-Amerika, met in het bijzonder Brazilië. Wegens het koloniale verleden is TAP Air Portugal bij uitstek de meest dominante Europese airline op routes tussen Europa en Brazilië, waarbij ze alleen het Zuid-Amerikaanse LATAM voor moet laten. Om die reden wordt TAP Air Portugal gezien als een van de laatste kroonjuwelen in de Europese consolidatiestrijd.

Andere middelgrote Europese maatschappijen als Finnair, LOT Polish Airlines en airBaltic zijn op dit moment minder interessant wegens de oorlog in Oekraïne. De kracht van hun hubs in Helsinki, Warschau en Riga zit vooral in de relatieve nabijheid tot Azië, maar dat is wegens de sluiting van het Russische luchtruim op dit moment niet van toepassing.

Eerder in de slag om TAP moest het moederbedrijf van British Airways en Iberia, IAG, de strijd al staken. Volgens aandeelhouders van de International Airlines Group paste de acquisitie van een minderheidsbelang in TAP Air Portugal niet binnen de strategie van de group. IAG beschikt namelijk over minimaal 95 procent van de aandelen in elk van zijn airlines: British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling en Level.