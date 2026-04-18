Hulpdiensten paraat voor KLM 777 bij nadering Schiphol

De bemanning van een Boeing 777-200 van KLM maakte tijdens de nadering van Schiphol melding van een rookindicatie. De crew vroeg om assistentie van de hulpdiensten, na een visuele inspectie kon het toestel doortaxiën naar de gate.

Nadering van 18C

De melding deed zich voor aan boord van een Boeing 777-200, registratie PH-BQF, die KLM-vlucht KL862 uitvoerde van Tokyo naar Amsterdam. Het toestel bevond zich op final voor de Zwanenburgbaan (18C) toen de bemanning melding maakte van een rookindicatie aan boord, meldt The Aviation Herald. De piloten van de KLM 777 verzochten om assistentie van de hulpdiensten op Schiphol. De landing verliep vervolgens zonder verdere bijzonderheden en het toestel kon de baan op eigen kracht verlaten.

Na de landing werd een visuele inspectie uitgevoerd. Daarbij werd vastgesteld dat er geen sprake was van daadwerkelijke rookontwikkeling en werd de indicatie als nuisance aangemerkt, een term die in de luchtvaart wordt gebruikt voor een ongewenste sensormelding. Na deze controle kon het toestel doortaxiën naar de gate, en bleef de onderbreking voor de PH-BQF beperkt. De KLM 777 werd na aankomst gecontroleerd, maar kon de volgende ochtend alweer vertrekken in de richting van Tanzania.

Motorprobleem met Boeing 737

Begin deze maand kreeg een Boeing 737-700 van de maatschappij op de vlucht vanuit Stockholm te maken met een motorprobleem tijdens de nadering van Schiphol. De bemanning zag uit voorzorg af van een landing op de Oostbaan en week uit naar de Buitenveldertbaan. Na aankomst bleef dat toestel ruim twintig uur aan de grond voor inspectie, voordat het weer de lucht in kon.