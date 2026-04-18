Potentiële megafusie met United: ‘Geen interesse’ 

United Airlines hintte eerder in de week op een potentiële fusie met American Airlines, maar vrijdag kwam de laatstgenoemde met een duidelijk bericht. American Airlines heeft ‘geen interesse’.

Op dit moment voeren beide luchtvaartmaatschappijen een bittere strijd over de luchthaven van Chicago. Het vliegveld is al decennialang een van de belangrijkste in de Verenigde Staten en een traditionele hub van United Airlines. American probeert daar nu bij te komen middels een felle strategie. Voor United-topman Scott Kirby is dat reden om American Airlines flink belachelijk te maken.

Eerder deed hij dat al middels een reclamespotje. Daarbij toonde het bedrijf de slogan “Advantage, United”, ofwel het voordeel van United. “AAdvantage” is het frequentflyerprogramma van American Airlines. Eerder deze week kwam daar nog een kleinering bovenop. Kirby gaf aan dat hij een potentiële fusie met American wel zag zitten. Hij had het ook al met Trump besproken, zei hij.

Concurrentievoordeel

American Airlines slaat terug met een harde ‘nee’; de maatschappij zegt ‘geen interesse’ te hebben. Volgens het bedrijf zou een fusie slechte invloed hebben op het concurrentievermogen binnen de Verenigde Staten, en daarmee slecht voor de klanten. Ook gaf de luchtvaartmaatschappij aan te focussen op haar doelstellingen en daarmee American te laten winnen op de lange termijn.

Deze lijn wordt ook aangehouden door ingewijden, die benadrukken dat er bijna ‘geen grond’ bestaat om deze merger daadwerkelijk uit te voeren. Volgens de mededingingswetten zou een potentiële fusie tussen beide bedrijven een dermate dempend effect hebben op de concurrentie binnen de luchtvaartindustrie. Prijzen zullen, ook volgens de ingewijden, inderdaad stijgen.

Desondanks is er nog een kleine opening. De financiën van American Airlines staan er niet best voor op dit moment, na een aantal strategische missers. Zo faseerde de airline een groot deel van haar vloot uit tijdens de coronapandemie, waardoor zij nu met verminderde capaciteit vliegt. Bovendien ging American ook al eens de strijd aan met Delta en Alaska om Seattle, maar moest dat strijdtoneel met de staart tussen de benen verlaten.