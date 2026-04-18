Rusland moet nog langer wachten op nieuwe vliegtuigen 

Rusland is naarstig op zoek naar nieuwe vliegtuigen om haar luchtvaartsector nieuw leven in te blazen. Nu lijkt het erop dat de Russische luchtvaartmaatschappijen daar nog langer op moeten wachten.

De grootste vliegtuigfabrikant van Rusland, UAC, meldt dat ze de plannen voor 2023 moet afschalen en doorschuiven. Volgens de planning uit 2022 zou het bedrijf tegen 2030 tot ruim zeshonderd vliegtuigen afleveren. Nu moet de bouwer dat doorschuiven naar 2035. Tevens moet UAC de plannen afschalen naar slechts 570 machines, 36 minder dan in het oorspronkelijke plan.

Tot die 570 behoren onder meer negentig Yakovlev MS-21’s voor Aeroflot, honderd Tupolev Tu-214’s voor S7 Airlines en twintig Ilyushin Il-114-300 turboprops voor Aurora Airlines. Verder heeft het bedrijf plannen voor meer dan honderd SJ-100’s, voorheen ook wel bekend als de Sukhoi Superjet 100. Plannen voor veertien Ilyushin Il-96-300 widebodies lijken te zijn verdwenen.

Russificatie

Hoewel modellen als de SJ-100 of MS-21 reeds succesvolle productie kennen, is het grote probleem de Russificatie van vliegtuigen. Vroegere modellen van de Sukhoi Superjet 100, bijvoorbeeld, bestonden voor bijna tachtig procent uit Westerse onderdelen, waaronder de motor. Deze moeten worden vervangen door equivalenten uit Rusland, die nog volop ontwikkeld worden.

Dat blijkt moeilijker dan gedacht. Het nieuwste model van de Yakovlev MS-21 is ongeveer zes ton zwaarder dan haar ‘verwesterde’ voorganger, en heeft daardoor een veel korter bereik. Bovendien zijn de Russische motoren veel minder krachtig, verbruiken meer kerosine en zijn ze duurder in het onderhoud. Daarom vormen vliegtuigen uit Rusland vooralsnog geen echte bedreiging voor Westerse concurrenten.

Schreeuwen om hulp

Intussen staan Russische luchtvaartmaatschappijen te schreeuwen om hulp. Hoewel de eerste vliegtuigen de komende jaren worden afgeleverd, waaronder achttien MS-21’s aan Aeroflot, kampen airlines in Rusland met grote tekorten. Hun deelvloten van Westerse vliegtuigen zijn flink gehavend wegens inbeslagneming, kannibalisatie of reparatiewerkzaamheden.

Tegelijkertijd ondervinden de maatschappijen eveneens last van het feit dat de onderhoudscapaciteit in Rusland voornamelijk door het leger in beslag wordt genomen. Door de oorlog in Oekraïne kampt ook het leger met grote tekorten, waarbij deze alle slagkracht nodig heeft. Militaire vliegtuigen krijgen daardoor voorrang in de werkplaats.