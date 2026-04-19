KLM-tickets naar Suriname nóg duurder, gevoelige zaak

Vliegen naar Suriname wordt opnieuw fors duurder. Niet alleen verhoogt KLM de ticketprijzen, ook de Nederlandse vliegbelasting voor verre bestemmingen stijgt in 2027 met 140 procent. Juist op de route tussen Amsterdam en Paramaribo, waar prijzen al jaren onder vuur liggen, maakt dit de situatie extra gevoelig.

Vliegtickets fors duurder

Onlangs kwam KLM met cijfers die de zorgen rond ticketprijzen verder aanwakkeren. De Nederlandse vliegbelasting voor verre bestemmingen, waaronder Suriname, stijgt in 2027 naar verwachting met 140 procent. Voor een gezin van vijf kan dat oplopen tot circa 360 euro aan vliegbelasting. Daar blijft het niet bij. KLM heeft ook de ticketprijzen zelf verhoogd als gevolg van de oplopende brandstofkosten. Door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten is de prijs van kerosine in korte tijd met ruim zeventig procent gestegen. Volgens recente informatie betalen reizigers een brandstoftoeslag van ongeveer honderd euro voor retourtickets naar Suriname. Topman Willie Walsh van luchtvaartkoepel IATA noemde het eerder al onvermijdelijk dat ticketprijzen stijgen zolang de olieprijzen hoog blijven.

Gevoelige zaak

De stijgende prijzen liggen extra gevoelig omdat de route naar Suriname al langer onderwerp is van discussie. Binnen de Surinaamse gemeenschap klinkt regelmatig kritiek dat tickets structureel duurder zijn dan naar vergelijkbare bestemmingen. Eerder leidde dat al tot felle reacties van reizigers en reisagenten, die spreken van ‘onacceptabele prijzen’ en beperkte concurrentie. Sommige passagiers zoeken inmiddels alternatieven via Frans-Guyana of Georgetown, waar tickets soms honderden euro’s goedkoper zijn. Daar komt bij dat de relatie tussen KLM en Suriname onder druk staat door juridische en commerciële conflicten, onder meer over commissies voor lokale reisagenten.

KLM spant rechtszaak aan

De spanningen worden verder aangewakkerd door een slepende rechtszaak tussen KLM en de Surinaamse staat. De maatschappij wil af van een regeling uit 2007 die luchtvaartmaatschappijen verplicht om zes procent commissie af te dragen aan lokale reisagenten. Volgens KLM is die verplichting niet meer van deze tijd, maar in Suriname wordt dat gezien als een directe bedreiging voor de lokale reisbranche. Brancheorganisatie ASRA waarschuwt dat het wegvallen van die inkomsten grote gevolgen kan hebben voor reisbureaus en de bredere toeristische sector. De zaak zorgt voor felle reacties in het land en versterkt de bredere onvrede.