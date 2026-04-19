Transavia ziet drukte fors toenemen: ‘Operatie op volle kracht’

De meivakantie is voor een deel begonnen en dat is direct merkbaar op luchthavens. Transavia schaalt de operatie in deze periode flink op. De luchtvaartmaatschappij voert de komende weken vijftien procent meer vluchten uit dan begin april. Richting de zomervakantie loopt dat verder op tot bijna dertig procent.

Druk zomerseizoen voor Transavia

Voor Transavia is de meivakantie de eerste grote piek van het jaar en de start van het hoogseizoen. ‘Achter de schermen is hier maandenlang naartoe gewerkt en nu komt alles samen’, schrijft Transavia-CEO Paul Terstegge op LinkedIn. In een periode waarin geopolitieke onrust en stijgende kosten de sector onder druk zetten, ligt de focus volgens Terstegge op een stabiele en betrouwbare operatie. In totaal wordt deze zomer gevlogen naar 84 bestemmingen via 128 routes, vanaf de bases in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Brussel. Daarmee bereidt Transavia zich voor op een druk zomerseizoen.

Schiphol verwacht 3,5 miljoen reizigers

Schiphol rekent tijdens de meivakantie op zo’n 3,5 miljoen reizigers en ziet deze periode als een generale repetitie voor de zomer, schrijft NH Nieuws. Ondanks de wereldwijde onrust blijft de reislust groot, al passen veel vakantiegangers hun bestemming aan. Vooral Zuid-Europa, met landen als Spanje en Italië, blijft populair. Om de piek op te vangen zet Schiphol extra personeel in en worden aanvullende maatregelen genomen om de doorstroming op de luchthaven zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Files en lange wachtrijen

Het zomerseizoen brengt ook de nodige drukte mee op de wegen richting Schiphol. Vooral tijdens de eerste twee weekenden van de meivakantie wordt door de ANWB extra verkeer verwacht op onder meer de A2 richting het zuiden en rond de Veluwe. Wegwerkzaamheden en grenscontroles in Duitsland kunnen daarbij voor extra vertraging zorgen. Daarnaast wordt van zaterdag 11 april tot en met maandag 4 mei gewerkt aan het spoor rond station Schiphol Airport. Door deze werkzaamheden rijden er minder treinen en geldt een aangepaste dienstregeling. Reizigers die in deze periode met de trein van en naar Schiphol reizen, moeten rekening houden met extra reistijd. Ook zijn er de komende weken wegafsluitingen op de A9 en A10.

Uitbreiding netwerk

Transavia heeft onlangs het netwerk verder uitgebreid, met een duidelijke focus op zonbestemmingen rond het Middellandse Zeegebied. Vooral Italië speelt daarin een belangrijke rol. Nieuwe bestemmingen zoals Alghero, Palermo en Catania versterken het aanbod. Opvallend is daarnaast dat de maatschappij een aantal voormalige charterbestemmingen openstelt voor reguliere passagiers. Daardoor worden routes naar onder meer Antalya, Hurghada en diverse Griekse eilanden breder toegankelijk. Volgens Transavia blijft de vraag naar zonbestemmingen onverminderd hoog en speelt de uitbreiding van het netwerk in op deze aanhoudende populariteit.