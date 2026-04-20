Bijzondere Ilyushin mag weer de lucht in

Een oude Ilyushin Il-62 wordt onder het stof vandaan gehaald. Het toestel staat al vijf jaar op de grond in Wit-Rusland, maar mag binnenkort weer het luchtruim kiezen.

De Ilyushin Il-62 is een bijzondere verschijning. Dit vliegtuig heeft vier motoren op de achterkant van de romp die opvallend dicht op elkaar zijn geplaatst. Daarnaast zit er een extra wiel onder de staart, om tailtipping op de grond te voorkomen. Wereldwijd vliegen er nog maar elf van deze machines, maar binnenkort voegt zich daar een twaalfde bij. Rada Airlines is bezig om haar Ilyushin weer luchtwaardig te krijgen.

Dit toestel, registratie EW-564TR, begon haar carrière ooit bij Uzbekistan Airways. Daarna vloog het dertien jaar als regeringstoestel van Gambia. Daarna werd de Ilyushin Il-62 omgebouwd tot vrachtvliegtuig. Maar sinds ongeveer vijf jaar staat het toestel opgeslagen in het oosten van Wit-Rusland. Rada Airlines blaast er nu nieuw leven in, omdat zowel Rusland als Wit-Rusland kampen met een tekort aan moderne cargovliegtuigen wegens westerse sancties. Daarom mogen steeds meer gepensioneerde toestellen toch terug de lucht in.

KLM en de Ilyushin

Aan het begin van de jaren ’70 prijkte het KLM-logo op een aantal Ilyushin Il-62’s. Dat was een samenwerking tussen de Nederlandse flag carrier en Aeroflot. De Sovjet-Unie hield haar luchtruim dicht voor westerse maatschappijen, waardoor deze enorm om moesten vliegen. KLM bood reizigers toen de mogelijkheid om met Aeroflot via Moskou naar het verre oosten te vliegen. Het cockpitpersoneel was Russisch en het cabinepersoneel overwegend Nederlands. Daarmee was KLM een van de weinige westerse maatschappijen die ooit haar logo op een in de Sovjet-Unie gebouwd vliegtuig heeft gehad.