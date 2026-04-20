Grote vraag naar Europese vluchten vanuit Azië

Aziatische luchtvaartmaatschappijen doen goede zaken op Europese routes, te midden van een kerosinecrisis. Airlines als Cathay Pacific, Korean Air en Singapore Airlines melden een sterke vraag om vliegtickets naar Europa.

Singapore Airlines meldde dat in maart de stoelbezetting op vluchten naar Europa 93,5 procent was. Een jaar geleden was dat nog 79,7 procent. De luchtvaartmaatschappij verklaart dat het komt door het wegvallen van hubs in het Midden-Oosten, nu die door de Iran-oorlog een stuk minder begaanbaar zijn. Cathay Pacific ziet deze trend ook. CCO Lavinia Lau meldt dat de maatschappij uit Hong Kong in maart en april extra capaciteit op Europese vluchten had. Volgens haar vragen passagiers om alternatieve routes.

Korean Air boekte eveneens goede resultaten in het eerste kwartaal op Europese routes. De operationele winst steeg met 47,3 procent. De Koreaanse maatschappij verwacht een grote vraag naar transit-vluchten.

Ook Qantas speelt in op de trend. De Australische maatschappij herschikt binnenlandse vluchten en reizen naar de Verenigde Staten, om zo extra aanbod naar Europa te kunnen creëren. Omvliegen om zo de Golfregio te vermijden komt overigens wel met een behoorlijk prijskaartje. Een retourtje Sydney-Londen is met een tussenstop in Abu Dhabi de goedkoopste optie. Wie dat niet wil, moet al snel minimaal 700 euro extra betalen.

Toegenomen vraag

Ook binnen Europa zien luchtvaartmaatschappijen een toegenomen vraag naar Europese bestemmingen. Brussels Airlines voegt deze zomer daarom 170 vluchten toe aan haar netwerk. Ook bij Ryanair steeg het aantal boekingen naar Europa. Boekingen naar het Midden-Oosten daalden daar juist flink. De Ierse prijsvechter vliegt normaal gesproken op bestemmingen als Jordanië en Libanon.