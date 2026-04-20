Embraer in Oostenrijk kan niet opstijgen door bij-zondere oorzaak

Een toestel van Austrian Airlines heeft op Innsbruck met bijna 150 kilometer per uur de start moeten afbreken, nadat in de cockpit bleek dat de snelheidsmeters elkaar tegenspraken. Eén of meerdere bijen hadden een pitotbuis van het vliegtuig geblokkeerd, een essentieel instrument waarmee de vliegsnelheid gemeten wordt. Eerder leidde een vergelijkbaar probleem tot een dodelijk ongeval.

Start afgebroken op hoge snelheid

De Embraer E195, registratie OE-LWL, stond klaar voor vertrek naar Wenen. Aan boord bevonden zich 102 passagiers en vijf bemanningsleden, meldt The Aviation Herald. Tijdens de start op baan 08 versnelde het toestel zoals gebruikelijk, maar rond de tachtig knopen (ongeveer 150 km/u) ontstond er twijfel in de cockpit. De snelheidsmeters gaven geen eenduidig beeld meer, waarna de bemanning besloot de start onmiddellijk af te breken. Het toestel werd stevig afgeremd en keerde terug naar het platform. ©Flightradar24

Bijen in pitotbuis vliegtuig

Na inspectie werd duidelijk dat één of meerdere bijen een pitotbuis blokkeerden. Dat instrument meet de luchtdruk die nodig is om de snelheid van het toestel te berekenen. Die snelheid wordt niet alleen weergegeven op de schermen in de cockpit, maar vormt ook de basis voor tal van automatische systemen. De passagiers werden uiteindelijk overgezet op een ander toestel en arriveerden met ongeveer vierenhalf uur vertraging in Wenen.

Ramp met Birgenair-vlucht 301

Op 6 februari 1996 vertrok Birgenair vlucht 301 vanuit Puerto Plata in de Dominicaanse Republiek richting Frankfurt. Minuten later stortte de Boeing 757 in zee. Alle 189 mensen aan boord kwamen om het leven. De Boeing 757-200, registratie TC-GEN, stond al weken aan de grond op Puerto Plata. Het toestel had ongeveer twintig dagen niet gevlogen en stond een groot deel van die tijd zonder beschermkapjes op de pitotbuizen. Dat detail zou later cruciaal blijken. Tijdens de start merkte de gezagvoerder al dat zijn snelheidsmeter niet goed werkte. Toch werd besloten de start door te zetten. Op dat moment leek het risico van een afgebroken start groter dan het doorvliegen met één afwijkende indicatie. Een beslissing die achteraf allesbepalend bleek.

Toestel neergestort

Kort na het opstijgen begon de verwarring. De snelheidsmeter van de gezagvoerder gaf extreem hoge waarden aan, terwijl die van de co-piloot juist een normale, maar dalende snelheid liet zien. Tegelijk verschenen er waarschuwingen in de cockpit. Voor de bemanning ontstond een nachtmerrie. Meerdere signalen die elkaar tegenspraken, zonder duidelijke oorzaak. De autopilot, die afhankelijk was van dezelfde foutieve data, begon het toestel automatisch te corrigeren. Op een hoogte van ongeveer 7.000 voet bereikte het toestel een kritieke punt. Het vliegtuig raakte in een stall en begon hard te dalen. Pogingen om het toestel te herstellen waren niet effectief. Het toestel raakte in een spin en werd onbestuurbaar. Slechts vijf minuten na vertrek sloeg de Boeing 757 met hoge snelheid in op de Atlantische Oceaan.