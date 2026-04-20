Vliegtuigen komen gevaarlijk dicht bij elkaar

Zondagavond kwamen twee vliegtuigen gevaarlijk dicht bij elkaar tijdens de nadering op Bogota. De toestellen van Lufthansa en Qatar Airways waren nog geen honderd meter van elkaar verwijderd. Daardoor moest er eentje een go-around maken.

Op 19 april vertrok de Boeing 787-9 van Lufthansa, registratie D-ABPS, van Frankfurt naar Bogota. Het toestel kwam na een vlucht van elf uur aan bij de Colombiaanse hoofdstad. Diezelfde dag steeg een Boeing 777 van Qatar Airways als cargovlucht op vanaf Sao Paulo. Die machine had 5,5 uur nodig om naar Bogota te vliegen.

De beide toestellen kwamen ongeveer tegelijkertijd aan op Bogota El Dorado Airport. Dat was dusdanig tegelijkertijd, dat het gevaarlijk werd. Uit data van FlightRadar24 blijkt dat de toestellen enkele tientallen meters van elkaar verwijderd waren tijdens de nadering. Het vliegtuig van Lufthansa draaide iets eerder in voor de landing in de Colombiaanse hoofdstad, waardoor deze vlak boven de Boeing van Qatar uitkwam. Daarop besloot de bemanning van de B787 een go-around te maken. Uiteindelijk landde het vrachtvliegtuig als eerst en de Dreamliner enkele minuten later.

Spotted by a user tonight: QR8174 and LH542 on approach to Bogota, LH542 just a few hundred feet above QR8174 before climbing for a go around. QR8174 landed safely on its 1st approach, while LH452 landed on its 2nd approach. https://t.co/Du2D5VqIJZ pic.twitter.com/RYhGLk123F— Flightradar24 (@flightradar24) April 20, 2026

Bijna-botsing

In november kwamen een Airbus A330 en A321 gevaarlijk dicht bij elkaar vlak na de takeoff. Dat gebeurde bij de luchthaven van Los Angeles. De piloot van ITA Airways kreeg instructies om na het opstijgen naar links te draaien, die van American Airlines naar rechts. Maar de ITA-piloot verwarde zijn instructies en draaide ook naar rechts. Daardoor waren de vliegtuigen slechts vijf à zes seconden verwijderd waren van een mogelijke botsing.