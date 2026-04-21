Bekende Europese airline schrapt vluchten naar Schiphol

Aer Lingus schrapt meerdere vluchten uit het zomerschema. Volgens de maatschappij doet zij dit vanwege onderhoud aan meerdere vliegtuigen. Ook Schiphol is getroffen door de annuleringen.

Volgens de Ierse luchtvaartmaatschappij gaat het in totaal om twee procent van haar totale vluchtschema van het zomerseizoen. In de praktijk komt dat neer op ongeveer vijfhonderd vluchten die zij komende zomer schrapt. Aer Lingus meldt dat getroffen passagiers grotendeels worden overgeboekt op andere vluchten op dezelfde dag, zoals naar bijvoorbeeld Schiphol.

Aer Lingus voert op dit moment drie tot vier vluchten per dag uit vanaf haar hub in Dublin naar Schiphol. Deze vluchten worden afwisselend uitgevoerd met Airbus A320’s, A320neo’s en A321neo’s; tevens de enige vliegtuigen binnen de narrowbody-deelvloot van de airline. De vroegste vlucht landt tegen 09:00 uur in Amsterdam, en de laatste vertrekt om 18:20 uur naar Dublin.

Welke vluchten precies hinder zullen ondervinden van de annuleringen bij Aer Lingus, is nog onduidelijk. Wel maakte de Ierse flag carrier bekend dat, behalve naar Schiphol, ook enkele vluchten naar Athene, Berlijn, Faro, Zürich en een aantal Britse bestemmingen, waaronder Birmingham, Edinburgh, London Heathrow, en Manchester worden geannuleerd.

Onderhoud

Aer Lingus zegt dat het schrappen van deze vluchten te maken heeft met het onderhoud aan de vloot. Op dit moment staan slechts vijf vliegtuigen geparkeerd bij de airline, vier waarvan tot de narrowbody-deelvloot behoren. Hoewel dat aantal op zijn minst opmerkelijk is, en tot serieuze problemen kan leiden in het vliegschema van een airline met 49 narrowbodies, lijken de gevolgen wat excessief.

Wel staan de annuleringen symbool voor iets groters, waar meer Europese airlines de komende weken mee te maken kunnen krijgen. Door de sluiting van de Straat van Hormuz zijn er wereldwijd grote tekorten ontstaan aan olieproducten, waaronder kerosine. De hoge prijzen leiden ertoe dat sommige routes simpelweg niet meer rendabel zijn voor luchtvaartmaatschappijen.