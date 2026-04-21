Bizar! Captain gewond na klap in cockpit

Een opmerkelijk incident heeft zich voorgedaan aan boord van een Boeing 737 van Southwest Airlines. Tijdens de start op Las Vegas raakte de gezagvoerder gewond nadat een head-up display (HUD) onverwacht naar beneden klapte en hem op het hoofd trof.

Klap tijdens take-off

De 737 was onderweg van Las Vegas naar Reno toen het incident zich voordeed. Tijdens de start op baan 26R ging het mis. Het HUD-systeem, dat normaal gesproken belangrijke vluchtinformatie projecteert in het zicht van de piloot, klapte plotseling omlaag. De First Officer meldde kort na het opstijgen dat de gezagvoerder gewond was en riep een noodsituatie uit.

Terugkeer naar Las Vegas

Het toestel keerde direct terug naar Harry Reid International Airport. Ongeveer zeventien minuten na vertrek landde het vliegtuig veilig op baan 26L. Hulpdiensten stonden klaar bij aankomst. Na de landing meldde de First Officer dat de captain last had van misselijkheid en moest overgeven. Voor de zekerheid werd een rolstoel geregeld om de gezagvoerder van boord te helpen.

Vertraging voor passagiers

Het vliegtuig bleef na aankomst nog ongeveer anderhalf uur aan de grond. Daarna kon de vlucht alsnog worden voortgezet richting Reno. Passagiers arriveerden uiteindelijk met een vertraging van circa twee uur op hun bestemming.