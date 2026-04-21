Grote airlines naarstig op zoek naar geld

Twee grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen staan op omvallen en zijn naarstig op zoek naar liquiditeit. Zowel Spirit Airlines als JetBlue vragen daarom om geld.

Spirit Airlines bevindt zich voor de tweede keer in faillissementsbescherming en plant met een zeer uitgedunde vloot haar operaties voort te zetten. Daarvoor wil de Amerikaanse airline tientallen Airbus A320neo’s opofferen, waarvan de leasekosten hoger liggen dan bij de ceo-variant. Het herstelplan “Project Soar” biedt daarmee een nauwe uitweg uit de faillissementsbescherming, mits de kerosineprijzen laag blijven.

Voor JetBlue is er eveneens nood aan de man. Vorige week meldde de oprichter van de maatschappij, David Neeleman, dat hij weinig hoop heeft voor de Amerikaanse airline op Schiphol. Neeleman zegt dat het bedrijf met de huidige kerosineprijzen van ongeveer $4,5 per gallon ruim 1,3 miljard dollar per jaar verlies lijdt.

Voor beide luchtvaartmaatschappijen is er nood aan de man wegens de torenhoge kerosineprijzen als gevolg van de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. Het ontsnappingsplan voor Spirit Airlines werkt bijvoorbeeld alleen als de kerosineprijzen tussen de $2,14 en $2,24 blijven in 2026. Reuters meldt dat Spirit Airlines te maken lijkt te krijgen met extra kosten van $360 miljoen.

Spirit Airlines heeft daarom aan honderden miljoenen om overheidssteun gevraagd om haar operaties overeind te houden. JetBlue gooit het over een andere boeg en heeft geld opgehaald bij 22 private investeerders. Als onderpand biedt de airline elk van de investeerders een van haar Airbus A220 of A320’s aan. De verscheidene leningen hebben rentes van tussen de 6 en 6,75 procent.

Beide maatschappijen hebben eerder al gezocht naar potentiële overnames of fusies met andere partijen. Ook probeerden Spirit Airlines en JetBlue met elkaar te fuseren kort na de coronapandemie. Uit angst voor een afname in de concurrentie en hogere ticketprijzen hielden de Amerikaanse mededingingsautoriteiten dit tegen, waarna beide partijen zichzelf in een nog penibelere positie bevonden.