Medische noodsituatie KLM-vlucht Suriname, toestel wijkt uit

Een intercontinentale vlucht van KLM is uitgeweken naar Ierland vanwege een medische noodsituatie aan boord. Het vliegtuig was onderweg van Paramaribo naar Schiphol toen een passagier ziek werd.

Noodmelding boven Atlantische Oceaan

Na ongeveer zes uur vliegen boven de Atlantische Oceaan ontstond, op zo’n honderd kilometer ten zuiden van Ierland, een medische noodsituatie aan boord, schrijft The Clare Herald. De bemanning van de Boeing 777, registratie PH-BVP, nam contact op met de Ierse luchtverkeersleiding en besloot uit te wijken. De koers werd vervolgens aangepast richting Shannon Airport. Na de landing werd de passagier per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over haar toestand is vooralsnog niets bekendgemaakt.

Vlucht vervolgd na tussenstop

Na de medische evacuatie in Ierland kon de vlucht, na de noodzakelijke afhandeling op de grond, weer worden hervat richting Nederland. Het toestel landde uiteindelijk om 08.00 uur op Schiphol. Door de onverwachte tussenstop liep de totale reistijd op tot ongeveer tien uur en dertig minuten. Onder normale omstandigheden duurt een rechtstreekse vlucht tussen Paramaribo en Amsterdam circa negen uur. Ondanks de medische noodsituatie en de uitwijking bleef de vertraging daarmee relatief beperkt.

Uitwijken naar Shannon Airport

Dergelijke uitwijkingen van KLM-vluchten naar Shannon Airport komen vaker voor. De Ierse luchthaven fungeert als een belangrijke strategische uitwijkhaven voor trans-Atlantisch verkeer. Zo moest in januari 2023 al een toestel van KLM Royal Dutch Airlines, eveneens onderweg van Paramaribo naar Amsterdam, een noodlanding maken nadat een passagier onwel was geworden. In maart 2024 herhaalde zich een soortgelijke situatie op dezelfde route, toen opnieuw een medische noodsituatie aan boord leidde tot een uitwijking.