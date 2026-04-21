Topman Air France-KLM haalt uit naar Lufthansa na stakingen

Air France-KLM zet zich nadrukkelijk af tegen concurrent Lufthansa. Volgens topman Benjamin Smith is sociale rust binnen het bedrijf een doorslaggevend concurrentievoordeel, juist nu beide groepen tegenover elkaar staan in de strijd om de overname van TAP Air Portugal. Eerder uitten piloten van de Portugese maatschappij ook al hun zorgen over Lufthansa.

Spanningen lopen hoog op

Bij Lufthansa liepen de spanningen de afgelopen periode flink op. Stakingen van cockpit- en cabinepersoneel legden herhaaldelijk het vliegverkeer stil, met duizenden geannuleerde vluchten tot gevolg. Vakbonden zoals Vereinigung Cockpit en UFO voerden de druk op om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. De situatie escaleerde verder toen Lufthansa zelfs besloot de activiteiten van dochtermaatschappij CityLine per direct stil te leggen.

‘Sociale rust is geen bijzaak’

Volgens Smith kunnen dit soort conflicten Lufthansa op langere termijn verzwakken. Hij wijst erop dat Air France-KLM juist bewust inzet op stabiliteit binnen het bedrijf. ‘Toen ik in 2018 begon, was mijn prioriteit om het sociale klimaat te kalmeren en vertrouwen op te bouwen met medewerkers’, zegt hij in een interview met de Franse krant La Tribune. Zijn aanpak was gericht op meer dialoog, nauwere samenwerking met verschillende beroepsgroepen en beter begrip van de operatie. Dat beleid lijkt effect te hebben gehad. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het herstelde vertrouwen heeft bijgedragen aan betere financiële resultaten’, aldus Smith.

Strijd om TAP

De inzet van sociale rust speelt niet alleen intern, maar ook strategisch. Zowel Air France-KLM als Lufthansa hebben interesse in TAP Air Portugal, dat (deels) in de verkoop staat. Vakbonden en politici kijken daarbij scherp naar hoe potentiële kopers omgaan met personeel. De Portugese pilotenbond waarschuwde recent nog voor Lufthansa en beschuldigde de groep van ‘onethische, anti-vakbondspraktijken’. Volgens de bond zouden dergelijke werkwijzen de sociale rust op de werkvloer en de efficiëntie van de hub in Lissabon ernstig in gevaar brengen.