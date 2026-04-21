Kunstmatige intelligentie (AI) rukt op in de luchtvaart: zo werkt het

De Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic heeft aangekondigd als eerste ter wereld vliegtickets aan te bieden via ChatGPT. Daarmee kunnen reizigers via een chatinterface naar vluchten zoeken.

Tickets zoeken via ChatGPT

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft zich in korte tijd razendsnel ontwikkeld. Die vooruitgang wordt ook steeds zichtbaarder in de luchtvaart. Virgin Atlantic speelt daar nu op in met een nieuwe toepassing binnen ChatGPT. Volgens Juha Jaervinen, Chief Customer Officer bij de maatschappij, past de stap binnen een bredere digitale strategie. ‘We zijn er trots op dat we als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld een app in ChatGPT lanceren. We willen aanwezig zijn waar onze klanten zich bevinden en het makkelijker maken dan ooit om met ons in contact te komen’, zegt hij.

Nieuwe manier van plannen

Volgens de luchtvaartmaatschappij is deze toepassing vooral interessant voor reizigers die zich nog oriënteren voor hun volgende reis. ‘Of je nu precies weet waar je naartoe wilt of nog inspiratie zoekt, deze ervaring is ontworpen om het plannen en boeken van je volgende reis zo eenvoudig en soepel mogelijk te maken’, aldus Jaervinen. ‘Je hoeft alleen maar te vragen en wij doen de rest, waarbij we snel de beste opties tonen.’ Toch blijft de rol van ChatGPT vooral adviserend. Prijsvergelijking, voorwaarden en de uiteindelijke transactie liggen nog steeds buiten de chatomgeving.

Marketingtaal versus praktijk

Ook in eigen communicatie spreekt de maatschappij van een grote stap. Zo stelt Virgin Atlantic dat het plannen van reizen ‘nog nooit zo makkelijk’ zou zijn. In de praktijk blijft het echter een extra laag bovenop het bestaande boekingsproces. De daadwerkelijke verkoop verloopt via de vertrouwde kanalen, terwijl ChatGPT vooral fungeert als nieuwe manier om vluchten te vinden en te vergelijken. Of reizigers massaal overstappen naar deze manier van zoeken, zal de komende periode moeten blijken. De technologie is nieuw, maar het gedrag van de consument verandert doorgaans minder snel.

AI-gebruik bij KLM

Volgens EASA zal kunstmatige intelligentie de komende jaren in vrijwel alle onderdelen van de luchtvaart een rol gaan spelen. Denk aan ondersteuning in de cockpit, maar ook aan voorspellend onderhoud. Zo ontwikkelde KLM een interne tool die helpt bij het plannen van onderhoud aan de gate. Met behulp van AI kan de planning nu korter voor vertrek worden gemaakt en beter worden afgestemd op de actuele situatie. Volgens KLM leidt dat tot een efficiëntere inzet van personeel, minder piekbelasting voor engineers en uiteindelijk snellere doorlooptijden van vliegtuigen. Dat verkleint ook de kans op vertragingen.

EASA over risico’s van AI

Tegelijkertijd wijst EASA op risico’s, zoals de complexiteit van zelflerende systemen, ethische vraagstukken en cyberveiligheid. Om die risico’s te beheersen werkt EASA aan een AI-routekaart en aanvullende richtlijnen. Daarbij ligt de nadruk op het aantoonbaar veilig maken van toepassingen, met eisen rond datakwaliteit, robuustheid van modellen en voorspelbaarheid van uitkomsten. Via onderzoeksprojecten, zoals het zogeheten MLEAP-programma, wordt gekeken hoe AI-systemen in de praktijk kunnen worden gecertificeerd. Het doel is om innovatie mogelijk te maken, zonder concessies te doen aan de strikte veiligheids- en milieunormen die in de luchtvaart gelden.