Air Canada crasht bijna opnieuw in New York

Opnieuw bevond een toestel van Air Canada zich in een gevaarlijke situatie tijdens de landing op een luchthaven van New York. Toen de Embraer E175 de luchthaven van JFK naderde, kwam deze gevaarlijk dichtbij een andere Embraer.

Het incident vond afgelopen maandagmiddag plaats bij de nadering van de luchthaven van New York JFK. Een American Airlines Eagle Embraer E175 en een Air Canada Jazz E175 werden op parallelle aanvliegroutes gezet voor een landing op banen 31L en 31R, respectievelijk. Toen de twee vliegtuigen te dicht bij elkaar kwamen, gingen de alarmbellen af.

Het American Airlines-toestel kwam uit zuidelijke richting aanvliegen en moest een bocht naar links maken voor baan 31L. Tegelijkertijd naderde de Embraer van Air Canada uit het oosten voor de laatste fase, dat toestel hoefde daarbij geen bochten meer te maken. Doordat de E175 van American Airlines de bocht miste, kwam deze te dicht bij het Air Canada-vliegtuig.

Gevaarlijk dichtbij

De Amerikaanse Embraer kwam horizontaal op slechts 3300 voet en verticaal 350 voet terecht van de Canadese machine. De afstand tussen de twee parallelle landingsbanen is ongeveer 4300 voet. Het American Airlines-vliegtuig miste de bocht met ongeveer duizend voet. Daardoor kwam het, in luchtvaarttermen, gevaarlijk dichtbij de Air Canada-machine.

In de cockpits van beide machines ging het TCAS-systeem af, dat waarschuwt voor mogelijke botsingen. De Embraer van Air Canada kreeg de boodschap naar drieduizend voet te klimmen vanwege het verkeer aan zijn bakboordzijde. Beide toestellen maakten een turnaround, in lijn met de procedures en veiligheidsprotocollen. Beide landden kort daarna veilig op de luchthaven van New York JFK. ©Flightradar24

Crash

Bijna had Air Canada opnieuw een crash op Amerikaanse bodem. In maart crashte een CRJ-900 van Air Canada’s partnermaatschappij Jazz Aviation op een brandweerwagen op de luchthaven van New York LaGuardia. Het incident gebeurde terwijl de machine landde. De luchtverkeersleider gaf direct toe een fout te hebben gemaakt. Bij de crash kwamen de twee piloten om het leven.

De crash en bijna-crash waar Air Canada bij betrokken is, staan voor een veel groter probleem waarmee de Amerikaanse luchtvaart op dit moment kampt. Vanwege de enorme tekorten bij de FAA is er een tekort aan luchtverkeersleiders op Amerikaanse luchthavens. De werknemers die nog wel aanwezig zijn, werken onder hoogspanning. Zij maken lange uren, en werken onder hoge druk.

Het DOGE van Elon Musk maakte deze situatie vorig jaar nog erger. Hij ontsloeg veel luchtverkeersleiders onder het mom van efficiëntie. Inmiddels vinden er bijna wekelijks gevaarlijke incidenten plaats in de Verenigde Staten waarbij vliegtuigen rakelings over elkaar heen vliegen, te dicht bij elkaar komen, of opstijgen terwijl er zich andere machines op de baan bevinden.