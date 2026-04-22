Airbus A321neo keert na 53 dagen terug naar huis

Onverwachts stond een Airbus A321neo van Pegasus Airlines vast in Iran nadat de oorlog er uitbrak. Na een ongeplande vakantie van 53 dagen keerde het vliegtuig weer terug naar huis.

De Airbus A321neo, registratie TC-RBR, verliet de luchthaven van Istanbul Sabiha Gökçen op de vroege ochtend van zaterdag 28 februari. Het toestel voerde een drie uur durende vlucht uit naar de internationale luchthaven (IKA) van de Iraanse hoofdstad Teheran. Vlak voor landing begonnen Israël en de Verenigde Staten echter met het uitvoeren van bombardementen op Iran.

Het vliegtuig week daarom uit naar Teheran Mehrabad Airport (THR), enkele kilometers ten noorden van Teheran Imam Khomeini International Airport. Deze luchthaven bevind zich in het centrum van de Iraanse hoofdstad en verwelkomt voornamelijk binnenlandse en diplomatieke vluchten. Sindsdien stond de Airbus A321neo gestrand op de Iraanse luchthaven.

De bemanning van het toestel is uiteindelijk per auto teruggebracht naar Turkije, waar zij veilig arriveerden. Het Turkse vliegtuig kon nog niet terug, vanwege de sluiting van het Iraanse luchtruim in verband met de oorlog. Pas op dinsdag 21 april openden de autoriteiten in Iran het luchtruim, waarna de Airbus A321neo kon vertrekken. De machine kwam tegen het begin van die avond aan in Istanboel.

Gestrand

De Airbus A321neo is niet het enige vliegtuig dat strandde als gevolg van het uitbreken van de oorlog. Voor veel maatschappijen kwam dit geweld onverwachts, waardoor veel vliegtuigen zich op risicovolle locaties bevonden toen de aanvallen begonnen. Ook KLM was enkele weken een Boeing 787-9 Dreamliner kwijt omdat deze vaststond op het vliegveld van Dubai.

Het blijft afwachten of de luchtruimen open blijven. Formeel kondigden de Verenigde Staten en Iran een staakt-het-vuren af voor twee weken, die op woensdag 22 april tot een einde komt. Het is daarom nog maar de vraag of de strijdende partijen de wapens opnieuw oppakken waardoor luchtruimen wederom gesloten moeten worden.