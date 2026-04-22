Lufthansa annuleert duizenden vluchten

Om de wereldwijde oliecrisis het hoofd te bieden annuleert Lufthansa duizenden vluchten. In totaal verdwijnen er zo’n twintig duizend vluchten tot en met eind oktober van dit jaar.

Hoewel het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran verlengd is, blijft de Straat van Hormuz zo goed als dicht. Wereldwijd leidt dit tot steeds grotere olietekorten. Met name airlines in Azië en Afrika ondervinden hier direct de gevolgen van, maar ook in Europa wordt het steeds krapper. Nadat SAS eerder al vluchten schrapte, verdwijnen nu ook bij Lufthansa duizenden vliegnummers uit het vluchtschema.

Lufthansa schrapt voornamelijk niet-profitabele routes vanuit haar hubs in Frankfurt en München die de airline eerder met Lufthansa Cityline vloog, dat zij onlangs stopzette. In totaal gaat het om twintig duizend vluchten naar bestemmingen binnen Europa. Door het schrappen van deze vliegnummers bespaart de airline ongeveer veertig duizend ton kerosine, waarvan de prijs bijna is verdubbeld sinds het uitbreken van de oorlog. Zo houdt Lufthansa voldoende over voor haar langeafstandsoperaties.

Het gaat onder meer om vluchten naar bestemmingen als Cork, Gdansk, Ljubljana en Trondheim. Wel nemen andere airlines binnen de Lufthansa Group, zoals Austrian Airlines, Swiss en Brussels Airlines, de vraag deels over. Volgens Lufthansa draagt dit bij aan verdere consolidatie van de Europese luchtvaart en komt het de efficiëntie van de sector ten goede.

Eerdere meldden airlines als SAS Scandinavian Airlines, Aer Lingus en KLM ook al vluchten te moeten annuleren. Voor de Scandinavische airline had dit vooral te maken met een strategische keuze die de airline had gemaakt met betrekking tot de aankoop van kerosine. Bij Aer Lingus en KLM zijn vergelijkbare situaties zichtbaar als bij Lufthansa, hoewel minder groot van schaal.

Deze stappen zijn essentieel om aan de vraag te blijven voldoen voor de luchtvaartmaatschappijen. Volgens Lufthansa is hierdoor genoeg brandstof over voor de komende weken binnen het concern. Ook KLM meldt de korte termijn vooralsnog niet te kampen met kerosinetekorten.

Een dag voor de aankondiging meldde de Eurocommissaris voor verkeer, Apostolos Tzitzkostas, dat er geen grootschalige annuleringen te verwachten waren binnen Europa wegens brandstoftekorten. Volgens hem staan de voorraden weliswaar onder druk, maar is er voldoende kerosine op het continent. Wel benadrukte hij dat bedrijven vluchten kunnen annuleren uit economische overwegingen, zoals lijkt te zijn gebeurd bij Lufthansa.