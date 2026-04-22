Rotterdam Airport serveert kapsalon en broodje bal in ‘Metropole’

De luchthaven van Rotterdam ondergaat op dit moment grote verbouwingen, die in twee fasen worden uitgevoerd. Met de oplevering van een nieuw restaurant bereikt Rotterdam The Hague Airport een belangrijke mijlpaal.

In een feestelijke setting werd het nieuwe restaurant “Metropole” dinsdag officieel geopend voor het personeel van de luchthaven. Aanwezig was onder meer Joyce Gardner, verantwoordelijk voor productontwikkeling en de financiën op Rotterdam The Hague Airport. Zij legde kort uit wat Metropole bijzonder maakt en waarom de afronding van dit project belangrijk is.

Het nieuwe restaurant Metropole bevindt zich aan de airside van de luchthaven. Dat is opmerkelijk aangezien deze ruimte eerder nog tot de landzijde behoorde. Gardner legt uit dat de beslissing om dit gebied achter de veiligheidscontrole in te richten is genomen omdat de top een groeiende vraag naar meer ruimte opmerkte.

De grootste airline, Transavia, neemt met haar nieuwe Airbus A321neo’s tot wel 43 passagiers extra mee ten opzichte van de Boeing 737-800’s, die de airline op dit moment uitfaseert. Bovendien zijn veel reizigers op de landzijde nog druk bezig met andere zaken zoals inchecken en security. Pas na de veiligheidscontrole ervaren de meesten een beetje rust.

Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Onder meer de vloer, het plafond en het meubilair vonden hun oorsprong in de eerdere horeca-locatie die zich op deze plek bevond. Bovendien maakt de keuken slim gebruik van ingrediënten en doet zij aan afvalscheiding om dit tot een minimum te beperken. Verder wordt het eten geserveerd op servies, in plaats van wegwerpverpakkingen.

De feestelijke opening van metropole | ©Leon Holtkuile

De feestelijke opening van metropole | ©Leon Holtkuile

Rotterdam, or anywhere…

Volgens het bekende liedje kan het ‘Rotterdam, or anywhere’ zijn – misschien wel ‘Liverpool of Rome’ – maar dat geldt niet voor het nieuwe restaurant Metropole. Hoewel de naam een internationale allure suggereert, zijn er in het interieur subtiele verwijzingen naar Rotterdam te vinden, waaronder de Erasmusbrug en de beroemde haven van de stad. Verder zijn er beelden van het oude Rotterdam uit het Polygoonjournaal te zien.

Ook de menukaart van Metropole is een interessante mix van lokale producten en internationale klasse. Zo serveert het restaurant Rotterdamse klassiekers als de “kapsalon” en een Rotterdams broodje bal. Ook staat er een fris, blond biertje van de lokale brouwerij “Noordt” op het menu. Verder is er de Haagsche “beschuitstuitâh met zalf” te vinden tussen internationale klassiekers als de hamburger en de shakshuka op Rotterdam The Hague Airport.

Rotterdamse iconen aan de muur bij Metropole | ©Leon Holtkuile

Het menu met kapsalon en broodje bal | ©Leon Holtkuile

Eerste fase

Rotterdam The Hague Airport bevindt zich op dit moment in de eerste fase van een grootschalig renovatieproject dat de luchthaven momenteel uitvoert. Sinds november 2025 werkt het bedrijf aan de renovatie van de terminal om de ervaring voor passagiers te verbeteren. Dit duurt tot eind 2027 waarna de luchthaven in het voorjaar van 2028 enkele maanden sluit voor grootschalig onderhoud aan haar enige start- en landingsbaan.