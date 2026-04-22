Rusland brengt ‘maïsvliegtuig’ uit jaren ’40 terug in dienst

Er beginnen steeds grotere gaten te vallen in de Russische luchtvaartsector. Dat bewijst de terugkeer van zogenaamde kukuruzniki uit de jaren ’40. De vliegtuigen moeten het gat in Rusland opvangen.

Volgens de Oekraïense inlichtingendiensten vliegen er steeds meer Antonov An-2’s door de luchten van Rusland. Dit zijn kleine, eenmotorige vliegtuigen met plaats voor maximaal twaalf passagiers. Het oorspronkelijke ontwerp stamt nog uit de jaren ’40 en de machine werd decennialang ingezet als sproeivliegtuig en om branden te blussen. Kukuruz is het Russische woord voor maïs.

In totaal zijn er zo’n 17.000 vliegtuigen geproduceerd tijdens de Sovjetperiode in onder meer Rusland, Oekraïne, Polen en China. Het laatste exemplaar rolde in 2001 van de band. Hoewel vele toestellen inmiddels zijn ontmanteld, kapotgegaan of zelfs gecrasht, zijn er nog altijd een paar honderd in Rusland aanwezig. 249 daarvan voeren actief vluchten uit op dit moment.

Tekorten

Rusland heeft te maken met kritieke tekorten in haar luchtvaartsector. Als gevolg van de sancties, die Europese landen en de VS instelden na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022, zijn er grote gaten ontstaan in vloten van airlines. Rusland is dan wel druk bezig met de ontwikkeling van haar eigen vliegtuigen, maar tot nu toe lopen deze programma’s vooral vertraging op.

Vooral in de kleinere luchtvaart zijn deze gaten te merken. Veel afgelegen gebieden in het uitgestrekte Rusland, zoals in Siberië, Jakoetië of Kamchatka, zijn alleen te bereiken middels het vliegtuig. Als de tekorten in de Russische luchtvaartsector aanblijven, zijn deze gebieden simpelweg niet meer bereikbaar en worden de bewoners afgesloten van de buitenwereld.

Motoren

De motoren lijken het grootste obstakel te vormen bij het uit de mottenballen halen van deze oeroude Antonov An-2’s. Er zijn twee mogelijkheden voor de Antonov-turboprop: Amerikaanse machines of een ontwerp uit de Sovjettijd. De eerste is eigenlijk geen optie vanwege de sancties, terwijl de laatstgenoemde motoren slechts op papier bestaan. Analisten achtten het onwaarschijnlijk dat Rusland deze TVD-10B’s op massaschaal produceren kan.

De motoren blijken ook het grootste probleem voor de andere vliegtuigen in Rusland. Zo is het Russische staatsluchtvaartbedrijf UAC bezig met de ‘russificatie’ van haar Yakovlev SJ-100, voorheen bekend als Sukhoi Superjet 100. Dat toestel bestond vroeger voor tachtig procent uit Westerse onderdelen, waaronder de motoren. De Russische herontwikkeling hiervan gaat traag en gepaard met veel moeite.