Waarom Portugal voor Air France-KLM zou kiezen

Nu de laatste, beslissende ronde is ingegaan in de strijd om TAP Air Portugal, speculeren Portugese media er op los. Er zijn verschillende argumenten die voor Air France-KLM spreken, maar ook Lufthansa heeft goede kaarten in handen.

De Portugese overheid verkoopt op dit moment een minderheidsaandeel van 44,9 procent in haar nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. De overheid behoud zelf een meerderheid van 50,1 procent en de resterende vijf procent wordt voor het personeel achter de hand gehouden. Tijdens de vorige ronde trok IAG zich terug, waardoor alleen Air France-KLM en de Lufthansa Group overblijven.

Complementair

In Portugese media worden argumenten voor zowel Air France-KLM als Lufthansa aangedragen. De structuur waarmee het Frans-Nederlandse concern opereert zou in het voordeel moeten zijn. Air France-KLM is bekend met het hebben van meerdere grote aandeelhouders; de eigen aandeelhouders zijn de Franse staat, de Nederlandse staat, maar ook Delta Air Lines en China Eastern Airlines.

Eerder nam Air France-KLM ook al een minderheidsaandeel in SAS Scandinavian Airlines, dat zij dit jaar hoopt uit te breiden tot een meerderheidsbelang. Volgens hoogleraar Maria Baltazar zorgt dit ervoor dat Lissabon ‘niet overbodig’ wordt, maar ‘complementair’ is. Lissabon zal in een Atlantische muur terechtkomen met complementaire hubs in Kopenhagen, Amsterdam, Parijs.

Dat is volgens financieel analist Nuno Esteves van uiterst belang, zo meldt hij tegenover Eco. Hij wijst ook op de alliantie van Air France-KLM, SkyTeam, waarin het Braziliaanse GOL een steeds belangrijkere binnenlandse speler wordt. Lissabon als belangrijkste doorvoerhaven naar Zuid-Amerika, en in het bijzonder Brazilië, vormt in het netwerk van Air France-KLM een aanvullende rol.

Financieel zeker

Echter, benadrukt Esteves, is Lufthansa Group financieel zekerder ten opzichte van Air France-KLM. De financiële cijfers van de Duitse groep zien er de afgelopen jaren beter uit dan die van haar concurrent. Bovendien beschikken de Duitsers volgens voormalig manager bij Iberia, Rui Quadros, over grotere financiële discipline, een historie van bedrijfsintegratie en hogere operationele efficiëntiewinst.

Verder lijkt de Lufthansa Group volgens Quadros over meer liquiditeit en infrastructuur te beschikken. De Duitse groep zou daarmee een hoger bod kunnen plaatsen voor het minderheidsaandeel in TAP Air Portugal. Tevens investeerde het bedrijf reeds in een onderhoudslocatie voor Lufthansa Technik in Portugal.

Brussel

Desondanks zijn alle drie de analisten het erover eens dat Air France-KLM een grotere kans maakt met betrekking tot de doelstellingen van de Portugese overheid. Lufthansa heeft meerderheidsbelangen in al haar maatschappijen, met uitzondering van ITA Airways, maar dat komt later dit jaar. Bovendien heeft Lufthansa al meerdere hubs in Frankfurt, München, Brussel, Wenen, Zürich, Genève en Rome.

Daarom zou een overname door Lufthansa ook meer moeilijkheden tegenkomen in Brussel. De mededingingsautoriteiten zouden bijvoorbeeld met enkele verzachtingen komen, zoals het overdragen van kostbare slots of het creëren van ruimte voor nieuwe competitie. Deze remedies gaan echter rechtstreeks tegen het belang in van de Portugese overheid, die niet wil dat TAP moet inboeten aan capaciteit tijdens de consolidatieslag. De regering in Portugal maakt waarschijnlijk nog voor het zomerreces een keuze.