Hoe een Europees vliegveld het decor werd van Amerikaanse strijd

De ogen van Amerikaanse luchtvaartanalisten zijn op dit moment gericht op de luchthaven van Rome. Na een eerste stap van Alaska Airlines, daagt Delta Air Lines haar rivaal uit in een Amerikaanse strijd.

Het is een van de meest toonaangevende recente fusies in de Amerikaanse luchtvaartindustrie: in 2024 kondigden Alaska Airlines en Hawaiian aan samen te gaan. Volgens analisten vormde deze fusie een belangrijk keerpunt voor Alaska Airlines en een stap richting internationale competitie. Voor veel Hawaiian-liefhebbers was het vooral een groot verlies; zij vrezen hun geliefde airline kwijt te raken.

Plotseling kreeg Alaska Airlines een vloot aan langeafstandsvliegtuigen erbij, waarover zij tot dat moment niet beschikte. Behalve een grote vloot aan Airbus A330’s, die nog altijd in de kleuren van Hawaiian vliegen, ontving Alaska een bestelling voor zes Boeing 787-9 Dreamliners. Deze vliegtuigen werden in een uniek, nieuw kleurenschema gespoten en bieden Alaska de kans een serieuze internationale speler te worden.

Dat deed de airline eerder al door nieuwe routes te lanceren naar Tokio-Narita en Seoul vanuit haar hub in Seattle Tacoma. Dit jaar start de maatschappij eveneens een drietal nieuwe routes naar Rome, Londen Heathrow en een seizoensbestemming in Keflavik, IJsland. Vooral Rome Fiumicino is opvallend, aangezien er nog geen directe vluchten bestonden vanaf Seattle tot Alaska kwam.

Delta

Dat merkte Delta ook op. Ongeveer een week nadat Alaska Airlines op 28 april haar eerste vlucht uitvoert naar de Italiaanse hoofdstad, start Delta Air Lines met een eigen route tussen Seattle Tacoma en Rome Fiumicino. Op deze routes zet de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij haar gloednieuwe Airbus A330neo’s in, voorzien van de Delta One® suite, premium economy en de modernste snufjes.

Met haar nieuwe machines gaat Delta direct de strijd aan met Alaska Airlines. Hoewel dit gevecht in Rome gevoerd wordt, gaat daadwerkelijk om dominantie in Seattle. Delta heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het verbeteren van de Amerikaanse luchthaven in het noordwesten van het land. De airline heeft miljoenen gestort in het openen van onder meer nieuwe lounges, en een flinke verbouwing van de terminal.

Dominantie

Uiteindelijk draait de strijd om Rome over welke maatschappij dominant wordt in Seattle. Het vliegveld is een van de belangrijkste hubs voor de Pacifische operaties voor Delta, terwijl Alaska tot voor kort voornamelijk binnenlandse vluchten opereerde. Als Alaska de markt naar Rome mag domineren, dan riskeert Delta haar macht in Seattle te verliezen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld slots moeilijker te verkrijgen zijn, of zelfs duurder worden voor Delta.

De cabine van Delta’s A330-900’s zijn uitgebreider dan de concurrentie uit Seattle. Alaska Airlines beschikt bijvoorbeeld niet over een premium economy-cabine in de Dreamliners. Verder heeft Delta een groter internationaal, en Amerikaans netwerk. Toch zullen de kortetermijnresultaten op de nieuwe route naar Rome niet bijzonder imposant zijn, maar dat verlies is Delta voorlopig bereid te nemen.