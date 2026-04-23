Close Menu
KLM

KLM-bus krijgt een upgrade

Door Leestijd: 2 minuten
©Munckhof Reizen

De bekende KLM-bus heeft een duurzame vernieuwing gekregen. De nieuwe bussen rijden op HVO100-biodiesel van GoodFuels. Dat is een hernieuwbare brandstof die de CO₂-uitstoot aanzienlijk verlaagt. Daarmee sluit de vernieuwde bus direct aan bij de duurzaamheidsambities van KLM.

Bus met vluchtnummers

De KLM-touringcar is herkenbaar door de speciale uitvoering met vliegtuigachtige raamdetails. Die visuele identiteit is ook in de nieuwe bus behouden gebleven. Door middel van speciale raamfolie krijgen passagiers een vergelijkbare uitstraling, terwijl het zicht naar buiten behouden blijft. De bussen worden dagelijks ingezet tussen Schiphol, Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport en hebben zelfs een eigen vluchtnummer, net als reguliere KLM-vluchten. Zo rijdt de ochtendverbinding van Maastricht naar Schiphol onder de aanduiding KL316 en de retourrit als KL317.

Gratis reizen

De KLM-bus maakt deel uit van het ticketconcept van KLM, waarbij reizigers de busverbinding gratis kunnen gebruiken wanneer zij hun vlucht boeken met vertrek of aankomst via Maastricht of Eindhoven. De busreis, uitgevoerd door een extern bedrijf, wordt automatisch gekoppeld aan de boeking zodra een van de haltes als vertrekpunt wordt geselecteerd. De service is opgezet om reizigers zonder extra kosten en met extra comfort naar Schiphol te brengen. Zo worden onder meer brandstofkosten, parkeerkosten of een los treinkaartje vermeden. Aan boord hebben passagiers bovendien toegang tot gratis wifi en wordt bagage apart vervoerd in het bagageruim.

Delen:

Redacteur bij Up in the Sky. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector. Binnen de redactie richt hij zich vooral op financiële en operationele ontwikkelingen in de commerciële luchtvaart. Daarnaast behandelt hij regelmatig onderwerpen uit de militaire luchtvaart. Vanuit zijn journalistieke achtergrond draagt hij bij aan zorgvuldige en betrouwbare berichtgeving op Up in the Sky.

