Militaire transporthelikopter stort neer tijdens oefening

Een militaire transporthelikopter is neergestort in de buurt van Ankara. De Turkse CH-47F Chinook kwam tijdens een trainingsvlucht in de problemen. Vijf militairen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht en de oorzaak wordt onderzocht.

Oefenvlucht gaat mis

Volgens het Turkse ministerie ging het mis tijdens een oefenvlucht. In een eerste reactie lieten zij weten dat de helikopter om een nog onbekende reden neerstortte in de regio Ankara. Daarbij benadrukte Defensie dat het personeel er relatief goed vanaf is gekomen. De crash vond plaats op het moment dat de helikopter zich klaarmaakte om te landen, bevestigde districtsbestuurder Levent Kılıç, die ter plaatse uitleg gaf. Hij benadrukte dat de situatie onder controle is en noemde het een opluchting dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Reddingsteams ingezet

Na het incident werd het gebied direct afgezet door de gendarmerie. Reddingsteams van de Turkse strijdkrachten en gespecialiseerde onderzoekseenheden zijn sindsdien bezig met het verzamelen van informatie. Zowel technische mankementen als operationele factoren worden meegenomen in het onderzoek, dat volgens de autoriteiten ‘met de grootste zorgvuldigheid’ zal worden uitgevoerd, schrijft Hürriyet.

Misleidende informatie

Ook vanuit de politieke top in Turkije kwamen reacties. Vicepresident Cevdet Yılmaz wenste de betrokken militairen en de strijdkrachten sterkte en benadrukte dat de oorzaak van het incident in alle facetten zal worden onderzocht. Burhanettin Duran riep op om geen onbevestigde of misleidende informatie te delen over het ongeval. De gecrashte CH-47F Chinook is een van de belangrijkste transporthelikopters voor het land. Turkije beschikt over elf van deze helikopters, die tussen 2016 en 2019 zijn geleverd na bestellingen via het Savunma Sanayii Başkanlığı.