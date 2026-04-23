Redding voor bijna-failliete airline komt uit onverwachte hoek

Spirit Airlines heeft amper nog vet op de botten en de huidige oliecrisis maakt de situatie van de luchtvaartmaatschappij alleen maar slechter. Nu lijkt er redding uit een onverwachte hoek te komen.

De Amerikaanse overheid is bereid ongeveer vijfhonderd miljoen dollar te pompen in de Amerikaanse airline. In ruil daarvoor zou het negentig procent van de aandelen in handen krijgen, meldt Bloomberg. President Donald Trump bekende een dag eerder al dat hij wel geïnteresseerd was in de prijsvechter. ‘Misschien moet de overheid in dit geval helpen’, zei hij in een interview met de zender CNBC, waarbij hij onder andere wees op het feit dat Spirit voor 14.000 banen zorgt.

De stap is hoogst ongebruikelijk in de Verenigde Staten, waar enorme namen als PanAm ten onder zijn gegaan. Hoewel de Amerikaanse overheid eerder steun heeft geboden aan de sector, zoals na de aanvallen op 11 september, of tijdens de coronapandemie, moeten bedrijven het meestal zelf redden. Een interventie ten gunste van een individueel bedrijf is ongebruikelijk.

Echter, Trump toonde zich eerder al bereid steun te bieden aan bedrijven die het hoofd moeilijk boven water konden houden. Zo kreeg de Amerikaanse overheid een belang van ongeveer tien procent in chipgigant Intel ter compensatie voor toegezegde miljardensubsidies.

Crisis

Spirit Airlines bevindt zich op dit moment in een grote crisis. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij kwam tweemaal binnen één jaar in de faillissementsbescherming terecht. Hoewel er opnieuw een uitweg was gevonden voor het bedrijf, gooide de Amerikaanse oorlog in Iran roet in het eten. Deze oorlog zorgde voor bijna een verdubbeling van de kerosineprijzen.

Volgens Scott Kirby is deze crisis aan het management van de maatschappij zelf te danken. Kirby, topman bij concurrent United Airlines, zei dat het probleem in het bedrijfsmodel lag. De hoge kerosineprijzen hebben de ontwikkeling van de problemen volgens hem alleen maar versneld.

Deportatieairline

Wat Trump precies zou willen met de aandelen in Spirit, is vooralsnog onduidelijk. Wel zou de financiële injectie een mogelijke toekomst als “deportatieairline” kunnen betekenen. Eerder gaf Avelo Airlines aan te stoppen met het uitvoeren van deportatievluchten voor de Amerikaanse overheid na grote maatschappelijke druk. De regering van Trump heeft inmiddels een vloot van eigen vliegtuigen voor deze vluchten.