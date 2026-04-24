Emirates-topman kritisch op concurrentie: ‘Ze komen niet in de buurt’

Sir Tim Clark, president bij Emirates, is behoorlijk kritisch op de strategie van Europese luchtvaartmaatschappijen. Volgens hem herstelt Emirates snel van de crisis in het Midden-Oosten.

Verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen lanceerden nieuwe routes naar steden in Afrika en Azië nadat de oorlog uitbrak in Iran. Zo kondigde Lufthansa een nieuwe route aan naar Kuala Lumpur, Maleisië en zetten meerdere airlines grotere vliegtuigen in op deze verre destinaties. KLM kondigde bijvoorbeeld deze week nog aan de capaciteit naar Nairobi, Kenia, op te schroeven deze zomer.

Het ophogen van de frequenties heeft vooral te maken met het grotendeels wegvallen van de woestijnmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Emirates-topman Tim Clark is echter kritisch op deze strategie. Volgens hem hoeft Emirates zich geen enkele zorgen te maken over deze strategie. ‘Ze hebben niet genoeg vliegtuigen om ook maar in de buurt van de productiecapaciteit van 270 widebodies te komen’, benadrukte hij op een conferentie in Berlijn.

‘Ik ben er niet heel gevoelig voor, en daarbij, de landen waar ze naartoe zouden gaan… Ik denk dat zij er niets aan verliezen, de waarde die de golfmaatschappijen – natuurlijk veruit de grootste – hebben gebracht aan deze landen. Veel van hun bestemmingen worden helemaal niet bediend door de Fransen, de Italianen, de Duitsers, de Zwitsers, de Oostenrijkers, et cetera,’ aldus Clark.

Terugkeer

Emirates timmert hard aan de weg als het gaat om de terugkeer naar volledige capaciteit. Volgens Clark is inmiddels bijna twee derde van de vloot weer in de lucht, en zit de maatschappij op negentig procent van haar capaciteit. De resterende vliegtuigen aan de grond krijgen volgens de Emirates-president een onderhoudsbeurt en sommige worden omgebouwd.

Ook op de lange termijn heeft de oorlog in Iran geen gevlogen voor de airline. ‘Mensen hebben gewoon een kort geheugen,’ aldus Clark. De regio heeft volgens hem al veel crises meegemaakt en herstelt keer op keer. Zolang als Dubai een grote aantrekkingskracht blijft hebben, zullen mensen moeilijke momenten vergeten, mits er een zekere mate van stabiliteit en rust is.