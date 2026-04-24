Europese straaljager gedoemd te mislukken? ‘Nee, helemaal niet’

In de inmiddels zoveelste aflevering van de soap rondom het Europese straaljagerproject FCAS, bevestigt de hoge top nu dat het project toch nog hoop heeft.

In de knipperlichtrelatie tussen het Franse Dassault en de Duitse tak van Airbus klinken er het ene moment geluiden van een scheiding, en het volgende moment is er geen wolkje aan de lucht. Dat laatste lijkt nu aan de hand te zijn, als het aan de Franse president Emmanuel Macron ligt. De immers positieve staatsman bevestigt dat het Europese straaljagerproject niet gedoemd is te mislukken.

Dat benadrukte hij tijdens een staatsbezoek aan Cyprus, voorafgaand aan een belangrijke Europese top. Op de vraag of het project over was, antwoordde hij ‘nee, helemaal niet’. Sterker nog, hij zou een goed gesprek hebben gehad met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Sinds dat moment zouden alle neuzen weer dezelfde kant opstaan.

Volgens Macron werken Dassault, Airbus Duitsland en het Spaanse Indra nog steeds gezamenlijk aan de Europese straaljager, in wat inmiddels het grootste en duurste Europese defensieproject is geworden. Daarbij hebben de bedrijven de opdracht gekregen in verschillende samenstellingen aan verschillende opdrachten te werken. ‘Europa heeft nog nooit zoveel behoefte gehad aan eenheid, meer onafhankelijkheid en meer soevereiniteit als nu,’ aldus Macron.

Verschillende ideeën

Het probleem bij FCAS zijn de verschillende inzichten die de bedrijven hebben, met name de kemphanen uit Frankrijk en Duitsland. Volgens de Fransen moeten de Europese straaljagers met nucleaire wapens kunnen werken. Tevens moet FCAS op vliegdekschepen kunnen opereren. Daarmee zou het toestel dezelfde capaciteiten krijgen als de Franse Rafale, die door FCAS wordt vervangen.

Volgens de Duitsers is dit niet nodig. Duitsland beschikt niet over nucleaire capaciteiten en vliegdekschepen, waardoor deze aspecten overbodig zouden zijn. Het Franse eisenpakket zorgde eerder al voor een ‘splitsing’ van concepten, waarbij er twee verschillende vliegtuigen worden ontworpen binnen dezelfde ‘cloud’. Dat zou echter onnodig veel extra kosten met zich meebrengen.