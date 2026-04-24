Lufthansa toont eerste ‘nieuwe’ Airbus A380

Twaalf weken lang stond de machine in de hangar van Elbe Flugzeugwerke in Dresden, maar donderdag presenteerde Lufthansa haar ‘nieuwe’ Airbus A380 vol trots. Het toestel vertrok direct.

Geen Allegris-cabine, maar wel een gloednieuwe businessclass aan boord van Lufthansa’s Airbus A380, registratie D-AIMC. Het toestel kwam begin februari aan in Dresden voor een volledige retrofit van haar zakenklasse, die al jaren veel kritiek kreeg van Frequent Flyers. Ook de beruchte beoordelingsorganisatie Skytrax had Lufthansa eerder al van haar vijfsterren-status beroofd.

Hoewel de Airbus A380 geen nieuwe Allegris-cabine heeft gekregen, is de nieuwe opzet aanzienlijk moderner in vergelijking met haar voorganger. De nieuwe zakenklasse heeft 68 VantageXL- stoelen van het merk Thompson Aerospace, geïnstalleerd in een 1-2-1-configuratie. In de voorganger van de nieuwe cabine waren de stoelen in een 2-2-2-configuratie opgesteld.

Lufthansa heeft er bewust voor gekozen “Allegris” niet te installeren in haar Airbus A380-vloot. De nieuwe cabine wordt wel geïnstalleerd op onder meer de Boeing 787 en de Airbus A350, maar heeft tot dusver vooral vertraging opgelopen door verschillende problemen. Om deze problemen te omzeilen, en haar cabine zo snel mogelijk te moderniseren, kiest Lufthansa nu voor een eenvoudige businessclass in haar acht A380’s.

Kraanvogel

De Airbus A380 vertrok direct na voltooiing van de werkzaamheden richting München. Vanaf daar voerde het vliegtuig donderdagmiddag al haar eerste vlucht uit naar Los Angeles, Verenigde Staten. Op vrijdag reist de machine naar Washington D.C.. Verder zet Lufthansa haar grootste vliegtuigen in op routes naar bestemmingen als New York, Bangkok en San Francisco.

Op dinsdag 21 april kwam het tweede toestel ook al aan in Dresden voor zijn eigen onderhoudsbeurt. Het gaat om de Airbus A380 met registratie D-AIMH. Dit is het vliegtuig dat tot de jubileumvloot van Lufthansa behoort, en beschikt over een gigantische kraanvogel die zich over de hele romp uitstrekt.