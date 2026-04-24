Opnieuw lanceert easyJet eenzelfde route als Transavia

Nadat easyJet eerder al een route naar Thessaloniki lanceerde, start de Britse prijsvechter nu ook met vluchten naar Sal. De airline gaat daarmee opnieuw direct de strijd aan met Transavia.

Nadat Transavia in het begin van deze maand een nieuwe route aankondigde naar Sal, de Kaapverdische Eilanden, meldt ook easyJet Sal als nieuwe bestemming te hebben vanaf Schiphol. Vanaf dinsdag 27 oktober start de Britse prijsvechter met vluchten vanaf Schiphol. Deze worden drie keer week uitgevoerd: dinsdag, donderdag en zaterdag. Een retourticket is te krijgen van €254,23.

Eerder in april meldde ook Transavia hetzelfde nieuws. De airline begint eveneens vanaf 27 oktober met vluchten tussen Amsterdam en Kaapverdië. De heenvlucht vindt plaats met een tussenstop in Faro, Portugal, en vertrekt op dins- en vrijdagen. De terugreis gaat wel rechtstreeks van Sal naar Amsterdam. Een retourticket bij Transavia is te verkrijgen voor €218 per persoon.



Behalve Transavia en easyJet, vliegen ook Corendon en TUI vanuit Amsterdam naar de Kaapverdische Eilanden. De laatstgenoemde voert tevens vluchten vanaf naar Eindhoven. Volgens TUI laten Nederlandse reizigers hun vakanties niet zomaar afnemen, ondanks de spanningen in het Midden-Oosten. De airline meldde eerder al toegenomen interesse in onder meer de Kaapverdische eilanden.

Griekenland

Dat easyJet nu opnieuw dezelfde route lanceert als Transavia is enigszins opvallend te noemen. Eerder meldde de Britse budgetairline ook al vluchten naar het Griekse Thessaloniki te lanceren, nadat Transavia dit bestemmingenpaar al met elkaar verbond. Opvallender nog, de vluchten van easyJet vinden plaats op woens- en zondagen, de dagen waarop Transavia twee rotaties uitvoert.

‘Met Thessaloniki voegen we een nieuwe, directe route toe vanaf Schiphol en vergroten we de keuze voor reizigers die Griekenland op een toegankelijke en betaalbare manier willen bereiken’, zei William Vet, Country Manager Nederland bij easyJet.