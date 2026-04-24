Ryanair eist dat Duitsland miljoenen euro’s terughaalt bij Lufthansa

Na het besluit van het Europese Hof van Justitie dat de Duitse steun aan Lufthansa onrechtmatig was, stelt Ryanair dat Duitsland het geld moet terugvorderen. ‘Terwijl luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair tijdens de coronacrisis moesten overleven op eigen middelen, kreeg Lufthansa een steunpakket van €6 miljard van de Duitse overheid’, zegt Ryanair.

De zaak draaide om de uitzonderlijke steunmaatregelen die Europese landen namen om luchtvaartmaatschappijen overeind te houden tijdens de coronacrisis. Duitsland schoot Lufthansa te hulp met een omvangrijk steunpakket, maar dat blijkt volgens de hoogste Europese rechter nu opnieuw onrechtmatig.

Miljoenen niet terugbetaald

Volgens Ryanair heeft Lufthansa tot op heden nagelaten om een bedrag van ongeveer €200 miljoen aan ontvangen voordelen terug te betalen. Dat bedrag omvat onder meer rentevoordelen die voortkwamen uit de steunmaatregelen. De Europese Commissie had Duitsland volgens Ryanair al in 2023 moeten verplichten om deze steun terug te vorderen, nadat een eerdere uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie de regeling al onwettig had verklaard. Zowel Brussel als de Duitse overheid hebben volgens de luchtvaartmaatschappij echter nagelaten om actie te ondernemen.

‘Oneerlijke concurrentie’

Ryanair stelt dat de steun aan Lufthansa de concurrentieverhoudingen binnen de Europese luchtvaart ernstig heeft verstoord. Waar sommige maatschappijen zich volgens de Ierse airline zonder staatssteun door de crisis moesten slaan, kreeg Lufthansa een aanzienlijk financieel voordeel. ‘Efficiënte luchtvaartmaatschappijen moesten het zelf zien te redden, terwijl Lufthansa miljardensteun ontving’, aldus een woordvoerder van Ryanair. ‘Dat heeft de concurrentie geschaad en uiteindelijk ook consumenten benadeeld.’

Duitse markt herstelt moeizaam

Volgens Ryanair heeft de Duitse luchtvaartmarkt nog altijd moeite om het niveau van voor de pandemie te bereiken. Dat zou onder meer komen door hoge kosten, belastingen en een ongelijk speelveld waarin niet-gesubsidieerde maatschappijen moeten concurreren met een door de staat gesteunde speler. De uitspraak van het Europese Hof kan de druk op Duitsland en de Europese Commissie verder opvoeren om alsnog in te grijpen. Ryanair roept beide partijen op om de regels na te leven en de onrechtmatig verkregen voordelen alsnog terug te vorderen.

Lufthansa schrapt 20.000 vluchten

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa bevindt zich nu ook in zwaar weer. Onlangs werd bekend dat het 20.000 vluchten schrapt vanwege de kerosinecrisis. Deze ingreep staat gelijk aan een besparing van circa 40.000 ton kerosine, waarvan de prijs sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten sterk is gestegen en inmiddels is verdubbeld. De luchtvaartmaatschappij voert de aanpassingen gefaseerd door. Een deel van de wijzigingen is al zichtbaar in de dienstregeling.