Schiphol verrast met opvallend besluit

Schiphol komt luchtvaartmaatschappijen tegemoet met een tijdelijke korting op de zogenoemde havengelden. De maatregel is bedoeld om de financiële druk te verlichten die is ontstaan door de sterk gestegen kerosineprijzen als gevolg van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Schiphol benadrukt wel dat de maatregel op korte termijn een negatieve impact zal hebben op de financiële resultaten.

Maatregel noodzakelijk

De korting bedraagt tien procent en gaat in op 27 april 2026. Deze blijft van kracht tot en met 31 maart 2027. Havengelden zijn de kosten die luchtvaartmaatschappijen betalen voor onder meer het landen en parkeren van vliegtuigen en het gebruik van luchthavenfaciliteiten zoals terminals. Volgens Schiphol is de maatregel noodzakelijk om de internationale bereikbaarheid van Nederland te waarborgen. In een toelichting benadrukt de luchthaven dat een goed functionerende luchtvaartsector essentieel is voor de economie, de aanvoer van goederen en voedsel, en voor situaties zoals repatriëring. ‘Een sterke luchtvaart draagt bij aan de weerbaarheid en onafhankelijkheid van het land’, aldus de luchthaven.

Uitzonderingen

De korting geldt uitsluitend voor vluchten overdag. Nachtvluchten zijn expliciet uitgesloten, omdat Schiphol het aantal nachtelijke vliegbewegingen wil beperken vanwege geluidsoverlast voor omwonenden. De hoogte van de havengelden blijft daarnaast afhankelijk van het type vliegtuig. Stillere en modernere toestellen betalen minder dan oudere, luidruchtigere varianten. Hoewel de maatregel op korte termijn een negatieve impact heeft op de financiële resultaten van Schiphol, stelt de luchthaven dat geplande investeringen voor de komende tien jaar niet in gevaar komen.