‘Activistische aandeelhouder’ boos op Schiphol om havengelden

Relatief onverwachts kwam Schiphol deze week met een handreiking naar luchtvaartmaatschappijen door de havengelden omlaag te doen. Deze actie kan op veel kritiek rekenen van “activistische aandeelhouder” Amsterdam.

In de krimpdiscussie omtrent Schiphol noemt de gemeente Amsterdam, trotse bezitter van twintig procent van de luchthaven, zichzelf een ‘activistische aandeelhouder’. Het is dan ook aan diezelfde aandeelhouder om de verlaging van de havengelden op Schiphol tegen te spreken. Volgens de gemeente Amsterdam subsidieert de luchthaven hiermee de airlines, vergetende dat deze tarieven onlangs nog met veertig procent zijn gestegen.

Vertrekkend wethouder Hester van Buren gaat over Schiphol, en de financiën van de gemeente. Zij benadrukte dat de gemeente het ‘niet eens’ is met het besluit. Volgens haar gaat de tijdelijke korting op de havengelden ten koste van de ‘broodnodige investeringen in verduurzaming en betere arbeidsomstandigheden’. Zij vindt dat een kleinere luchthaven alleen ontstaat door ‘eerlijke prijzen’.

Het gaat om een korting van tien procent op de havengelden voor iets minder dan een jaar, nachtvluchten daarbij uitgesloten. Volgens Schiphol heeft deze stap geen invloed op de investeringen en de verduurzaming, maar gaat dit ten koste van de winstmarges. Dat houdt in dat aandeelhouder Amsterdam haar dividend met tot wel tien miljoen euro kan zien teruglopen als gevolg van de korting. Amsterdam sleepte vorig jaar €32,4 miljoen aan dividend binnen.

Airlines tevreden

Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol waren aangenaam verrast door de handreiking. De hoge havengelden in combinatie met de aankomende stijging van de vliegtaks en de exorbitant hoge prijzen voor kerosine leidden ertoe dat veel airlines al bijna op hun tandvlees lopen. Een kleine korting in de havengelden voor een jaar geeft deze maatschappijen een beetje ademruimte.

Volgens Barin-voorman Marnix Fruitema is de gemeente Amsterdam vooral een ‘destructieve aandeelhouder’ die tegen Schiphol is. ‘Het verbaast mij keer op keer dat deze aandeelhouder weigert om ook de belangen van de duizenden Amsterdammers te vertegenwoordigen die op en rondom Schiphol werken of met veel plezier van Schiphol gebruik maken om op reis te gaan.’