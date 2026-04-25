Foto’s: met een helikopter boven de Nederlandse bollenvelden

De bollenvelden staan weer prachtig in bloei en trekken drommen toeristen. Zij genieten wandelend, fietsend of met de auto van de kleurenpracht. Maar wie echt iets bijzonders wil kiest voor een razend populaire rondvlucht over de bollenvelden per helikopter.

Vorig jaar was Up in the Sky te gast in de Noordoostpolder, waar het met een EC120 genieten was van de tulpen in volle bloei. Dit jaar werd alles een maatje groter. De Kop van Noord-Holland heeft het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld. Vanaf Den Helder Airport organiseerde Kleurrijk Julianadorp helikoptervluchten met een grote Agusta-Westland (tegenwoordig Leonardo) AW139 van CHC Helicopters Netherlands. Een unieke kans, want dit type heli vliegt normaal vooral offshore.

Laag wolkendek

Het was op de bewuste zaterdagochtend grauw, grijs en regenachtig met een laag wolkendek. In de lucht noch op Flightradar24 was enige vliegactiviteit te bespeuren. Zou onze middagvlucht wel doorgaan? Eenmaal aangekomen op Den Helder Airport hoorden we dat de ochtendvluchten gecanceld waren, maar ’s middags alsnog werden uitgevoerd. Dat betekende wat langer wachten, maar erg was het niet, want het weer klaarde zienderogen op. Hoe later de vlucht, hoe zonniger de omstandigheden. Na het inchecken kregen we een heuse instapkaart en konden we plaatsnemen in het restaurant met uitzicht op het platform. Koffie, thee of fris en een warme gevulde koek waren bij de vliegprijs van 95 euro inbegrepen.

Boarding

De security-check verliep net als op een grote luchthaven. Zelfs de broekriem moest uit. Daarna volgde een korte safety-instructie. De AW139 beschikt over veertien zitplaatsen, waarvan er twee bestemd zijn voor de vliegers. In de vertrekhal konden de passagiers kiezen uit oorpluggen of grote gehoorbeschermers. Eenmaal aan de beurt werden we in groepjes naar de helikopter met draaiende rotors gebracht voor het boarden. Je zit met vier personen naast elkaar in drie rijen. De voorste rij stoelen is geplaatst met de rugleuning tegen de cockpit aan. De prima zetels waren uitgerust met vierpuntsveiligheidsgordels. Het nadeel van een grote helikopter is dat niet iedereen een raamplaats heeft. Door de grote ramen was dit echter voor het uitzicht geen probleem.

Middelgrote helikopter

Wentelwiek van dienst was de PH-EUE. Deze kist stamt uit 2011 en is uitgerust met twee Pratt & Whitney Canada PT6C-67C turboshaft-motoren. Het ruim dertien meter lange toestel vliegt met een snelheid van rond de 300 kilometer per uur. De AW139 weegt schoon aan de haak ruim 3.600 kilogram. De middelgrote helikopter vloog voor het eerst in 2001. Aanvankelijk was ook Bell Helicopters bij de ontwikkeling betrokken, maar dit bedrijf trok zich later terug. CHC Netherlands heeft zes AW139’s in dienst. Die staan allemaal gebaseerd in Den Helder. Ook het Belgische NHV en het Deense Bel Air vliegen vanaf de offshore-luchthaven met de AW139. Op Schiphol-Oost heeft de politie eveneens enkele toestellen van dit type in gebruik.

Nadat iedereen een plekje aan boord had gevonden en de deuren gesloten waren, taxiede de helikopter naar het midden van startbaan en steeg direct op in zuidwestelijke richting. Met gehoorbescherming was het lawaai in het toestel prima te verdragen. Het genieten begon ook meteen, want aan Den Helder Airport grenzen al de eerste bollenvelden. Omdat het ’s morgens slecht weer was geweest en het daarna opklaarde, was het zicht uitzonderlijk helder. De haven, Texel, dorpjes, duinen en het strand presenteerden zich in volle glorie. Maar het meest indrukwekkend was toch wel die gekleurde lappendeken. Er werd aan boord dan ook volop gefilmd en gefotografeerd. De rondvlucht duurde een klein kwartier en dat is genoeg om de bollenvelden in de Kop van Noord-Holland vanuit de helikopter uitgebreid te bewonderen.

Aan al het moois komt een eind. De vliegers zetten weer koers naar Den Helder Airport, waar we via baankop 03 binnenkwamen. Na een korte taxirit konden de passagiers uitstappen en stond een nieuwe groep klaar voor de volgende vlucht. Leuk dat iedereen na de vlucht nog een kijkje kon nemen bij een andere AW139 van CHC. Dat gaf uitgebreide mogelijkheden voor een fotoshoot. Daarmee kwam een einde aan een onvergetelijke middag. In totaal hebben 240 belangstellenden dat weekend een vlucht kunnen meemaken. Binnen een paar dagen waren de vluchten stijf uitverkocht, dus wie volgend jaar mee wil moet alert zijn. Na afloop kregen alle passagiers nog een bakje met narcissen mee naar huis. Top geregeld, Kleurrijk Julianadorp!

Met dank aan Kleurrijk Julianadorp en CHC Helicopters Netherlands voor de medewerking.