Luchthaven over de grens kleurt oranje

Net als vorig jaar kleurt de luchthaven van Düsseldorf, net over de grens, deze meivakantie weer oranje. Het Duitse vliegveld wordt alsmaar populairder onder reizigers uit Nederland.

Voor de gemiddelde Nederlandse bezoeker aan de Duitse luchthaven zal het even wennen zijn. Door al het oranje lijkt het alsof je je aan de bekende, oranje Haagse Marktweg bevindt. Maar, niets is minder waar. Düsseldorf wordt tijdelijk een klein stukje Nederland waar de hits van Hazes door de speakers galmen en de geur van kibbeling en frituurvet in de terminal hangt.

Dat doet de luchthaven van Düsseldorf vanwege koningsdag. Het is een steeds populairdere vertrekplaats onder Nederlandse vakantiegangers die op zoek zijn naar een goedkoper alternatief voor de dure vliegtickets in Nederland. De Duitse vliegtaks werd in november vorig jaar zelfs nog teruggedraaid naar het oude tarief door de regering van Merz, nadat die was opgehoogd door Scholz.

De feestelijkheden zijn niet alleen op koningsdag, maar ook in de meivakantie die volgt. Tevens is er aan de Duitse reizigers gedacht: er is een fotomogelijkheid met een de koninklijke familie, die onverminderd populair blijft onder de Duitsers.

Gele nummerplaten

De luchthaven van Düsseldorf verwelkomt steeds meer Nederlandse reizigers. Vorig jaar stond de teller op ongeveer 1,6 miljoen, en de verwachtingen voor dit jaar staan op 1,7 miljoen passagiers met een Nederlands paspoort. De luchthaven komt daarom met onder andere promotiemateriaal op sociale media. Ook zijn er directe pendelbussen naar het Duitse vliegveld en heeft een op de vijf autos een geel nummerbord.

Volgens Düsseldorf Airport blijft het aantal Nederlandse reizigers toenemen vanwege de ligging nabij de grens, de bereikbaarheid van de luchthaven, het internationale aanbod van bestemmingen, en de lagere ticketprijzen. Met de tijdelijke campagne wil de luchthaven aansluiten bij de beleving van Nederlandse passagiers in deze vakantieperiode.