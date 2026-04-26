Boeing toont eerste beelden nieuwe 777F

Het zijn opvallende beelden van de Boeing 777-8F uit de fabriek van Everett. Het gaat om het eerste exemplaar van de vrachtvariant van de nieuwe Boeing 777X, een project dat al jaren vertraagd is.

Problemen bij de certificatie, tegenslagen en een verscherpte focus op de bedrijfscultuur bij Boeing. Het zijn allemaal uitdagingen waar de Amerikaanse vliegtuigfabrikant mee te maken heeft gehad in de lancering van het 777X-project. Al met al leidde dit tot jarenlange vertraging en enorm hoog opgelopen kosten. Toch lijkt er nu daadwerkelijk voortgang geboekt te worden.

Foto’s die zijn opgedoken uit de fabriek in Everett, Washington, tonen het vrachtmodel van de 777X in het productieproces, inclusief de kenmerkende ‘wingtips’. Het vliegtuig (WG001) is in de laatste fase van de productie beland, en werd afgelopen week naar de final assembly gebracht. Daar krijgt het toestel onder meer haar motoren, en de systemen worden daar getest.

Volgens de meest recente berichten wordt de eerste 777-8F in 2028 afgeleverd aan launch customer Qatar Airways. Deze maatschappij heeft een order uitstaan voor 34 exemplaren van de nieuwste generatie vrachtvliegtuigen. De aflevering voor de eerste 777-9, de passagiersvariant van de 8F, staat voor 2027 gepland aan het Duitse Lufthansa.

Gevolgen

De grote vertraging waar het 777X-programma van Boeing aan lijdt, heeft grote gevolgen voor zowel maatschappijen als Boeing. Zo moest Lufthansa noodgedwongen haar oude, kerosine slurpende Boeing 747-400’s en Airbus A340’s langer in dienst houden. Deze zouden in eerste instantie worden vervangen door de 777X rond 2020. De huidige oliecrisis doet een deel van deze vliegtuigen nu echt de das om.

Ook maken maatschappijen andere keuzes omwille van de vertraging die het 777X-programma opliep. Zo kondigde Air France-KLM aan de vrachtversie van de Airbus A350 te bestellen terwijl het concern nu nog met Boeing 777F en 747F’s vliegt. Ook het Amerikaanse Atlas Air, dat altijd trouw bleef aan Boeing, verkoos de A350F boven de 777-8F.