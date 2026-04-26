KLM en Transavia staan stil bij een bijzondere dag

KLM en Transavia staan traditiegetrouw stil bij World Pilots’ Day. De jaarlijkse dag vindt plaats op 26 april en is een moment waarop piloten extra in het zonnetje worden gezet.

KLM verrast collega’s

Bij KLM werd World Pilots’ Day op een opvallend speelse manier onder de aandacht gebracht. Piloten Hans, Nynke en Delano werden in de cockpit verrast met een bijzonder cadeau. ‘Op deze dag staan wij stil bij onze piloten die ervoor zorgen dat elke vlucht soepel en veilig verloopt. Sommige helden dragen een cape, onze piloten krijgen een lijst’, luidde de boodschap. Daarnaast sprak KLM haar waardering uit voor alle piloten binnen de bredere Air France-KLM groep, waaronder die van KLM Cityhopper en Martinair Cargo. CEO Ben Smith van Air France-KLM sprak ook zijn waardering uit voor alle piloten binnen de groep.

Transavia zet piloten in de spotlight

Ook Transavia zet haar piloten in het zonnetje. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat haar cockpitbemanning iedere dag opnieuw klaar staat om passagiers veilig en met een prettig gevoel naar hun bestemming te brengen. In haar boodschap spreekt Transavia expliciet waardering uit voor die inzet en benadrukt dat elke vlucht het resultaat is van een gezamenlijke inspanning van cockpit, cabine en operatie. Volgens de maatschappij draait het daarbij niet alleen om vliegen, maar om teamwork. Daarnaast laat Transavia weten te blijven investeren in groei van de operatie. Zo is de maatschappij op zoek naar ervaren Captains voor de basis op Brussels Airport.

Oorsprong van World Pilots’ Day

World Pilots’ Day werd in 2013 eerst nationaal ingevoerd door de Turkse pilotenvereniging TALPA, ter herdenking van de eerste vlucht van Mehmet Fesa Evrensev. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Turkse luchtvaart. Evrensev was de eerste piloot van de Turkse luchtmacht en later de eerste general manager van wat later Turkish Airlines zou worden. Hij volgde in 1911 zijn vliegopleiding in Frankrijk aan de Blériot Flight School en werd in 1912 officieel gecertificeerd als piloot. Kort daarna voerde Evrensev op 26 april 1912 een historische vlucht uit in het Turkse luchtruim. Die vlucht werd later hét symbool voor World Pilots’ Day. In 2014 werd het initiatief internationaal overgenomen door IFALPA. Daarmee kreeg 26 april officieel de status van World Pilots’ Day en werd het een wereldwijd erkende dag.