KLM-vliegtuig ontwijkt Suriname: ‘Afspraken niet nagekomen’

Een KLM-vlucht naar Suriname is uitgeweken nadat bij aankomst geen luchtverkeersleiding beschikbaar was. Het incident volgt op maandenlange spanningen in de sector. President Jennifer Simons beloofde verbetering, maar volgens SATCA zijn afspraken niet of slechts gedeeltelijk nagekomen.

Verkeerstoren urenlang onbemand

Volgens Surinaamse media was de verkeerstoren aanvankelijk onbemand tot 15.30 uur lokale tijd, maar werd dat later verlengd tot 22.30 uur. Hierdoor konden gedurende een groot deel van de dag geen vliegtuigen landen of vertrekken. Ook regionale vluchten werden geraakt door de situatie. KL713 week uiteindelijk uit naar Piarco International Airport in Port of Spain. Passagiers moesten daar noodgedwongen overnachten vanwege de langere vliegtijd en operationele beperkingen. Uit een officiële NOTAM bleek dat het luchtruim tijdelijk was teruggebracht naar een lagere veiligheidsklasse door het personeelstekort.

‘Afspraken niet nagekomen’

Suriname kampt al jaren met een tekort aan luchtverkeersleiders. Hierdoor moet het luchtruim vaker (deels) worden gesloten, met directe gevolgen voor het vliegverkeer. Hoewel er momenteel trainingen lopen voor nieuwe luchtverkeersleiders, duurt het opleiden van personeel jaren. Ondertussen spelen ook arbeidsvoorwaarden en werkdruk een rol bij het behouden van ervaren werknemers. Tijdens een spoedoverleg in januari beloofde president Jennifer Simons verbetering van de situatie, nadat de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) had aangekondigd geen invaldiensten meer te draaien. Volgens de organisatie zijn die afspraken echter niet of slechts gedeeltelijk nagekomen.

Kritiek vanuit sector neemt toe

De situatie leidt tot groeiende kritiek vanuit de luchtvaartsector. Amichand Jhauw, CEO van Fly All Ways, noemt het probleem structureel en verwijt de overheid gebrek aan daadkracht. ‘De problemen stapelen zich op, omdat er geen structurele aanpak is’, stelt Jhauw volgens StarNieuws. Volgens hem reiken de gevolgen verder dan alleen vertragingen. Hij waarschuwt dat luchtvaartmaatschappijen Suriname kunnen gaan mijden als de situatie aanhoudt. ‘Als maatschappijen besluiten niet meer over ons luchtruim te vliegen, raak je die inkomsten kwijt. En dat herstel je niet zomaar, dat kan jaren duren.’ Daarnaast wijst hij op reputatieschade voor de sector en het land. ‘We hebben geen alternatieven zoals trein- of wegverbindingen met andere landen. De luchtvaart is onze belangrijkste toegangspoort, en zelfs dat kunnen we niet stabiel organiseren.’